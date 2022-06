E’ un calciatore nigeriano Omolade Oluwaehegun Akeem, 39 anni, l’uomo morto questa mattina in via Martoglio a Palermo.

Dal 2000 al 2012 ha giocato nel Treviso, nel Torino, nel Novara, nella Reggiana, nel Gela, nel Barletta e poi Mazara, Ribera chiudendo la carriera nell’Altofonte.

Chiusa la carriera il calciatore è rimasto a Palermo e per qualche anno ha lavorato anche in eventi musicali. “Era molto ben voluto – raccontano gli amici – Era una persona sempre disponibile. Ha fatto tanto bene in questi anni Omalade Akeem. In questi giorni era affaticato e aveva dolori alla gamba. Questa mattina un amico lo stava portando in ospedale quando si è sentito male. L’amico ha chiamato i soccorsi per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare”.

Sarà l’autopsia disposta dalla procura ad accertare le cause della morte del calciatore nigeriano di 39 anni deceduto in via Martoglio nel mercato Ballarò di Palermo.

La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per eseguire l’esame. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale.

Sono intervenuti i medici del 118 che ne hanno constatato il decesso.