tensione a bordo

La nave Excellent di Gnv bloccata al porto di Genova

A bordo 750 passeggeri ma monta la protesta

Arriva la polizia con il reparto celere e la capitaneria di porto

Centinaia di passeggeri palermitani e della provincia a bordo della nave Excellent della compagnia Grandi Navi Veloci da ieri alle 21.30 sono bloccati al porto di Genova. Dovevano partire per il porto di Palermo. I passeggeri hanno appreso alle 22 che la nave sarebbe partita in ritardo. Il guasto non è stato riparato e alle 2 di notte è stato detto ai passeggeri che sarebbero partiti alle 8. Qualcuno ha deciso di lasciare la nave.

Proteste a bordo della nave

“I passeggeri hanno iniziato a protestare – come ci racconta uno dei passeggeri a bordo della nave – hanno cominciato a protestare. A questo punto è arrivata la polizia con il reparto celere e la capitaneria di porto. È stato deciso di far scendere tutti i mezzi, in modo tale di dare la possibilità di andar via a chi voleva farlo, mentre gli altri potevano lasciarlo lì in attesa di una nave sostituta, che dovrebbe arrivare intorno alle 17-17.30”.

Un guasto meccanico la causa del ritardo

Il motivo del ritardo, secondo quanto detto ai passeggeri, è un guasto meccanico che la compagnia sperava di risolvere il prima possibile, ma sembra non sia così. “Ci hanno lasciato nel limbo – ha continuato il passeggero – Ho la cabina, ma chi aveva il passaggio ponte o poltrona ha sofferto molto. Al momento mi trovo a bordo, questo perché ci hanno dato questa possibilità fino all’arrivo dell’altra nave, ma chi voleva andare via è andato via e potrà chiedere il rimborso totale del biglietto”.