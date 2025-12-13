Organizzava incontri sessuali facendo prostituire la propria convivente psicologicamente fragile. Unico requisito: anche lui doveva partecipare a quegli incontri.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese, nei confronti di un uomo di 57 anni accusato di favorire e sfruttare la prostituzione. Le indagini, coordinate dalla procura, sono iniziate grazie alla una denuncia presentata da un cittadino che, aveva notato nei pressi dell’abitazione in uso all’indagato, un continuo viavai di diversi uomini nell’arco di poche ore.

Da agosto a settembre 2025, gli investigatori attraverso pedinamenti e intercettazioni hanno accertato che l’uomo ha orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale attraverso annunci online, ha procacciato clienti, fornendo dettagli sulle prestazioni, i costi – fino a 100 euro – e i luoghi in cui si svolgevano gli incontri che, avvenivano sia presso l’abitazione della coppia sia presso il domicilio dei clienti.