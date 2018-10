Indagano polizia e carabinieri

L’ultima truffa di una lunga serie è stata messa a segno questa mattina nel quartiere Zisa. Si presentano solitamente in due e chiedono dei soldi per regolarizzare il pagamento di alcune bollette non pagate ed evitare così che l’Enel stacchi la corrente elettrica.

Una truffa organizzata in modo preciso tanto che sono stati tantissimi a cascarci e pagare 200 o 300 euro a questi falsi emissari dell’azienda di via Marchese di Villabianca.

I due si presentano, alcune volte chiamano anche ai cellulari delle vittime e chiedono anche un appuntamento anche al bar. Si presentano come funzionari Enel con tanto di cartellini anche questi falsi.

Da settimane mettono a segno i colpi, due tre al giorno. Ogni colpo almeno 200 euro.

Questa mattina l’ultima truffa ai danni di una donna nella zona di Corso Finocchiaro Aprile alla Zisa, al momento la zona più battuta.

“Noi siamo danneggiati – spiegano dall’Enel – Non abbiamo mandato in giro nessun funzionario autorizzato a prendere soldi in contanti. I nostri pagamenti avvengono sempre con bollettino. Nessuno dell’Enel è autorizzato a prendere soldi. Siamo davanti ad alcuni truffatori”.

Le denunce a carabinieri e polizia sono decine e decine.