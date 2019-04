“Per amore dell’Italia”

Continua la chiamata ad una grande mobilitazione nazionale di stampo europeista dell’esponente del Partito democratico Davide Faraone. Il partito nel corso del fine settimana ha dato vita ad una serie di iniziative volte ad avvicinare i cittadini all’Europa. “Per amore dell’Italia” è la mobilitazione organizzata dai dem “per denunciare le azioni del questo governo – hanno detto -, per difendere l’Italia, per cambiare l’Europa affinché sia più vicina alle persone, più giusta, equa, verde, del lavoro e democratica.

E l’attenzione è puntata sulla campagna elettorale in vista della elezioni europee. Davide Faraone, che ieri ha incontrato la stampa nel gazebo di via Libertà, ha già dato il via al suo impegno. “Faremo una campagna elettorale per le europee – ha detto il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone, al gazebo dei Dem a Palermo – chiedendo il voto ai cittadini per investire sull’Europa mentre ci sono forze politiche, come Salvini e il M5S, che vogliono smontarla. Noi al contrario vogliamo che diventi sempre più una Europa dei Popoli e meno delle banche, e lavoreremo affinché sia più vicina alle persone, a chi sta indietro. Una Europa più giusta, più equa e più verde”.

“L’Europa – ha detto Faraone – deve essere il nostro futuro, la nostra strategia, per cui bisogna andare avanti nel rafforzamento politico di questo continente che deve diventare sempre meno di banche e di monete, ma che deve occuparsi di politica, di popoli e di sociale”.