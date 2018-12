Incidente alla Favorita a Palermo. Un’auto si è ribaltata finendo fuori strada. Una donna che viaggiava sulla sua Hyundai Atos in viale Diana, avrebbe perso il controllo del mezzo.

In una frazione di secondi l’auto sarebbe prima finita fuori strada all’altezza di Case Rocche, avrebbe sbattuto contro un albero per adagiarsi infine sul fianco destro. A lanciare l’allarme gli automobilisti che si trovavano dietro di lei e che sono riusciti a frenare in tempo.

Sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica e i sanitari del 118 che hanno medicato la donna. Solo tanta paura e qualche ematoma per la donna che non ha ritenuto necessario andare in ospedale.

Dopo più di un’ora il traffico è tornato alla normalità. I primi accertamenti della polizia municipale avrebbero escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

(foto di Marta Cianciolo)