la decisione dopo l'incontro a pescara

“Entro l’inizio della settimana prossima sarà indicato il nuovo commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa”. Lo afferma a BlogSicilia un’autorevole fonte politica meloniana in merito alle scelte del partito, a seguito delle dimissioni del presidente provinciale, Peppe Napoli, che si consumeranno presumibilmente nella giornata di domenica a Pescara in occasione della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia.

Cannata favorito

Il favorito è il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, l’uomo “forte” del partito nel Siracusano, lo stesso che aveva spinto per l’elezione a presidente di Peppe Napoli, avvenuta appena 4 mesi fa nel corso del congresso provinciale tenutosi a Siracusa in cui, peraltro, Napoli, precedentemente commissario del partito, era l’unico candidato. A quanto pare, nessuno in FdI si sarebbe aspettato le dimissioni che, a qualcuno, sono sembrate intempestive, per via di due imminenti scadenze elettorali: le elezioni europee da un alto e le amministrative a Pachino dall’altro.

La sorpresa per le dimissioni, “lo avremmo pressato per restare”

“Se lo avessimo saputo, lo avremmo pressato perché si concludessero gli appuntamenti elettorali prima di formalizzare le dimissioni, forse, per questo, non ha detto nulla, spiazzando tutti” svela l’autorevole fonte politica di FdI.

L’investitura di Meloni

Insomma, la scelta su Cannata sarebbe dettata dalla circostanza che a Siracusa è il “più alto in grado”, forte del suo mandato di deputato della Camera dei deputati ed è probabile che l’investitura gliela darà la sorella del Presidente del Consiglio, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

L’incarico fiduciario del commissario cittadino

Si è dimesso, pochi giorni dopo Napoli, anche il commissario cittadino di FdI, Ciccio Midolo, ma, in questo caso, si tratterebbe di un fatto diverso perché a nominarlo è stato l’ormai ex presidente provinciale ed essendo un incarico fiduciario la sua uscita di scena è strettamente connessa a quella di Napoli.

Sei mesi e poi congresso

In merito al mandato di commissario del partito, dovrebbe durare almeno sei mesi, a quel punto si dovrebbe celebrare un nuovo congresso per l’elezione del nuovo presidente.