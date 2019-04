In programma il 17 novembre prossimo

Federalberghi Palermo “corre” a fianco della Maratona di Palermo, in vista della 25a edizione della manifestazione, in programma il 17 novembre prossimo. Obiettivo della sinergia supportare al meglio l’evento per quel che riguarda i servizi di “accomodation”, in vista dell’arrivo in città di atleti ed accompagnatori. L’accordo è stato sottoscritto ieri nel corso di un incontro tra il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio e Salvatore Gebbia, patron della maratona del capoluogo siciliano. In tutto diciassette, tra hotel e strutture extra, saranno pronte ad accogliere podisti ed accompagnatori che arriveranno a Palermo da ogni parte dello stivale e da fuori confine, per prendere parte alla manifestazione di metà novembre.

“Abbiamo voluto supportare l’evento con offerte dedicate, ma soprattutto per completare i servizi offerti dall’organizzazione – ha affermato Farruggio; Ci auguriamo come organizzazione di poter contribuire a far crescere e sviluppare ulteriori eventi, certi come siamo, che occorre diversificare ed ampliare i segmenti dei flussi turistici e quello sportivo riveste un ruolo di particolare importanza”.

” Una sinergia importante e che mancava – ha ribadito Salvatore Gebbia – che guarda agli atleti che sceglieranno Palermo per correre la loro maratona d’autunno. A mesi dall’evento – ha concluso Gebbia – abbiamo già raccolto le prime adesioni e non mancano le richieste proprio per quanto riguarda le sistemazioni alberghiere”.

Semplice la modalità per accedere alle agevolazioni: E’ stato predisposto, infatti, un codice prenotazione “federalberghimaratona19”, che darà diritto ad un trattamento economico di vantaggio per tutti i partecipanti e che dovrà essere da questi inserito nella richiesta di disponibilità inoltrata alle strutture ricettive. Gli sconti attraverso il codice “federalberghimaratona19”, saranno validi solo per prenotazioni dirette (sito hotel) e non saranno cumulabili con altre offerte.

Queste le strutture che hanno aderito all’iniziativa:

Hotel: Principe di Villafranca, Plaza Opera, Cristal Palace, Massimo Plaza, President ibis, Atheneaum, Posta Tonic, Elite, Jolj.

Strutture Extra: Residenza Wagner, Palazzo del Poeta, Palco Room, Stupor Mundi, Ai Viceré, Afea, A casa di amici.