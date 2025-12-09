Il racconto del femminile attraverso il peso di una carezza, il calore di un abbraccio o di una coccola, il profumo di una torta appena sfornata. Per la stagione Teatro da Kamera “Questione di sguardi” che il Teatro Agricantus di Palermo diretto da Vito Meccio dedica alla drammaturgia contemporanea martedì 9 dicembre alle ore 21 va in scena “Femmine vaganti”, scritto e diretto da Antonio Pandolfo e interpretato da Stefania Blandeburgo che porterà in scena quattro macrotipi di donne che, tutte insieme, descrivono a grandi tinte l’universo femminile.





«“Femmine vaganti” è uno spettacolo che mi diverte molto perché mi permette di giocare – racconta l’attrice palermitana –, di passare da un registro all’altro, per incarnare sulla scena quattro tipologie di donne differenti, e portate un po’ all’eccesso, che fanno ridere ma anche riflettere». “Femmine vaganti” sono quattro ritratti di donne irriverenti e resistenti, quattro donne che non sono una e nemmeno quattro, ma archetipo di tutte le donne: madri, sorelle, nonne, figlie, mogli, amanti… una narrazione brillante del mondo femminile in cui i personaggi si ritrovano in racconti apparentemente differenti ma accomunati da un unico comune denominatore. Donne apparentemente distanti, ma dalle sfumature sovrapposte, che inseguono i propri pensieri per trovare una pace che si rivela lontana e sfuocata.





Donne che raccontano il loro vissuto, tra crisi e redenzioni, alla ricerca di una sana centratura emotiva e sentimentale. Tra risate e riflessioni lo spettacolo gioca sulla resistenza delle “femmine”, a volte maltrattate, offese, isolate o abbandonate, ma sempre pronte a ripartire da quell’angolo sicuro, che è sempre l’amore per sé stesse.

INFORMAZIONI Biglietti stagione Teatro da Kamera: € 15, ingresso duo € 25 (€ 12,50 a persona). Biglietteria on line e al Botteghino. via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 1-20, telefono 091.309636

Luogo: Teatro Agricantus, Viale XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Stefania Blandeburgo

Prezzo: 15.00

Info:

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/47322

