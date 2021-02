Indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo

Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa a Palermo. Il corpo sarebbe stato trovato nel bagno di casa in via Vanvitelli. Sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini.

Ancora non è chiaro cosa sia successo. Il marito di 37 anni della donna si trova in caserma per essere sentito dai militari che conducono le indagini.

La donna uccisa si chiama Piera Napoli, 32 anni, il marito che si trova in caserma Salvatore Baglione, 37 anni. La donna uccisa è una cantante neomelodica.

Pare che sia stato il marito si è presentato ai carabinieri della stazione Uditore.

I carabinieri in casa hanno trovato la donna uccisa a coltellate nel bagno. La coppia ha tre figli. E’ in corso l’ispezione sul corpo da parte del medico legale.

Non si è arrestato il clamore per la morte di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni di Caccamo uccisa e poi data alle fiamme che in Sicilia si torna a fare i conti con il delitto di una nuova donna.