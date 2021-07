Con Restart il 31 luglio visita "teatralizzata" alla Casina cinese

Ferdinando e Carolina, con Restart alla Palazzina Cinese

Visita teatralizzata per raccontare la storia dei sovrani e dell’edificio

La Palazzina venne costruita nel 1799, Ferdinando la fece ristrutturare per farne la sua dimora estiva

Ferdinando e Carolina: una meravigliosa storia d’amore e odio alla Corte Borbonica. Re Ferdinando e la sua consorte sono due personaggi che hanno segnato la storia di Palermo, lasciando delle tracce indelebili. Una su tutte è la Casina Cinese, la Palazzina in stile orientale, posta all’ingresso del Real Parco della Favorita. La Regina Carolina scelse quel luogo come dimora estiva. Con Restart, la sera del 31 luglio, sarà possibile partecipare a una visita guidata e teatralizzata, dove la storia dell’edificio verrà raccontata con aneddoti e memorie del tempo. La visita è una messa in scena organizzata dalle guide turistiche dell’associazione culturale Amici dei Musei Siciliani. Verranno impersonati il Re Ferdinando e consorte, la Regina Maria Carolina. I due sovrani accoglieranno i visitatori alla scoperta della loro nobile dimora descrivendone le bellezze degli arredi e delle scelte decorative.

Ferdinando, il Re indolente che preferiva la caccia agli affari di Stato

Ferdinando e Carolina erano due persone caratterialmente agli antipodi. Un ritratto della coppia reale arriva da un film di qualche anno fa (1999) scritto e diretto da Lina Wertmuller. Ferdinando viene incoronato Re di Napoli ad otto anni. Ha un carattere giocoso e un po’ burbero. Nell’adolescenza, piuttosto che occuparsi del governo dello Stato, preferisce le battute di caccie con i suoi fedelissimi “guappi” e liason amorose con la sua amante, la Principessa di Medina. Ferdinando la vorrebbe sposare. Ma il padre, Re Carlo di Spagna, ha combinato il suo matrimonio con la figlia dell’imperatrice d’Austria, Maria Teresa. Le prime due figlie dell’imperatrice moriranno di vaiolo. Ferdinando non ne vorrebbe più sapere di quella famiglia “fracica”.. Ma c’è Carolina. Diventerà la sua fidanzata e la sua sposa. Quando si incontrano i due ragazzi sono solo due adolescenti. Ferdinando è folgarato dalla bellezza della sua promessa sposa e se ne innamora. All’inizio della loro storia, i due sovrani vivranno felici e contenti tra Napoli, la Reggia di Caserta e Palermo. Carolina, però, col passare del tempo, diventerà una sovrana attenta e rigorosa. La vita regale di coppia sarà un’altalena tra passione e litigi furiosi.

La Palazzina Cinese, il luogo simbolo della storia d’amore tra Ferdinando e Carolina

La Palazzina Cinese di Palermo, perciò, divenne un po’ il luogo simbolo di quell’amore contrastato. Nel 1798 re Ferdinando IV Di Borbone e la moglie Maria Carolina, sono costretti a fuggire da Napoli a causa dell’avanzata napoleonica e si trasferirono a Palermo. Il re sentiva fortemente la necessità di replicare la Villa Favorita di Ercolano, dove si recava per dedicarsi alla caccia, il suo passatempo preferito. Dopo avere individuato la verde zona della piana dei colli, lui e la moglie si imbatterono nella casina in stile cinese e se ne innamorarono a prima vista.Costruita nel 1799 dall’architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia, la palazzina era nata da una specifica richiesta del principe di Aci don Giuseppe Riggio. A Re Ferdinando quella prima versione non piacque e la real Casina venne completamente rifatta. Col nuovo e definitivo progetto, la Palazzina Cinese venne divisa in tre piani, più un seminterrato. Al seminterrato si trovano sala da ballo e la sala delle udienze, ai cui lati si trovano aree riservate allo spazio privato del re (sala da gioco, camera da letto e sala da pranzo). Al primo piano si trovano gli alloggi per dame e cavalieri. Il secondo livello era destinato ad ospitare la Regina Maria Carolina: i suoi alloggi, il salone di ricevimento, la camera da letto e il cosiddetto “gabinetto delle pietre dure”. Il terzo piano, in passato, era adibito ad osservatorio.

Con Restart, la visita guidata dedicata a Ferdinando e Carolina

Per raccontare la storia dei due sovrani, Restart ha organizzato una visita guidata teatralizzata: “Ferdinando e Carolina”. Due gli appuntamenti con i sovrani del Regno delle due Sicilia alla Palazzina Cinese: il 31 luglio e il 21 agosto. I ticket possono essere prenotati e acquistati direttamente sul sito di Restart. Per chi non usa la carta di credito è possibile usufruire del delivery ticketing inviando una mail a info@restartpalermo.it e richiedendo il recapito del biglietto a domicilio e il pagamento in contanti a domicilio (con 1 euro aggiuntivo).