l'iniziativa il 6 giugno a palermo

L’Associazione Amici dei Musei Siciliani riparte in sicurezza con una apertura straordinaria della Cupola del Ss. Salvatore di Palermo.

La Cupola riaprirà ai visitatori in fascia serale sabato 6 giugno.

Si renderà fruibile per l’occasione lo splendido matroneo (loggiato interno dal quale si affacciava la badessa del convento e che fungeva da coro), su cui sarà possibile fermarsi per osservare la Chiesa da una prospettiva totalmente nuova e suggestiva.

Terminata la visita si potrà salire fin sopra la cupola, girare attorno ad essa, e ammirare le bellezze di una città che prova a rinascere. In ottemperanza ai nuovi protocolli di sicurezza anti covid i visitatori avranno l’obbligo di indossare la mascherina protettiva.

Sarà garantito il distanziamento sociale, la disinfezione all’ingresso e saranno ammesse non più di 10 persone ogni 40 minuti.

Per chi volesse partecipare basterà prenotarsi tramite indirizzo email (infoprenotazionesssalvatore@gmail.com), indicando il nominativo, il numero di persone e l’orario di visita. Per chi intendesse recarsi direttamente in loco, i posti disponibili saranno quelli rimasti liberi.

Indirizzo: Via Ss Salvatore, 1

Prezzo ticket: € 3,00.

Numero massimo visitatori: 10 persone ogni 40 minuti.

info e prenotazioni: infoprenotazionesssalvatore@gmail.com