Il controllo della polizia stradale

Gli agenti della polizia stradale hanno arrestato due uomini di 32 e 33 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish. I due, provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta, dove risiedono, sono stati fermati nella zona della stazione di Caracoli e nel corso dei controlli in auto sono stati trovati tre panetti di droga.

I due sono stati arrestati ed il provvedimento è stato convalidato dal tribunale di Termini Imerese che ha disposto, per entrambi, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sorpreso a cedere droga in via Spoto, arrestato palermitano recidivo

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato Z.E., 23enne, per spaccio di droga. Il giovane era stato già arrestato sempre per reati legati agli stupefacenti. Gli agenti lo avevano notato in via Spoto. Dopo avere visto il passaggio di droga è stato bloccato e grazie al cane Yndira sono stati trovati diversi nascondigli utilizzati dal pusher.

Sono state recuperate e sequestrate 44 dosi di hashish, 20 bustine di marijuana e 18 di cocaina. Il giovane è stato tratto in arresto ed il provvedimento convalidato. I carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini, insieme ai colleghi della compagnia d’intervento operativo del 12° reggimento Sicilia, hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne palermitano, un 21enne e un 27enne della provincia di Agrigento.

I militari hanno notato una vettura sulla statale 113 all’altezza della frazione di Villagrazia di Carini che alla loro vista invertiva frettolosamente la marcia e dalla quale gli occupanti lanciavano un involucro. Dopo un breve inseguimento i carabinieri perquisivano la vettura. L’attività ha consentito di recuperare circa 125 grammi di cocaina, che erano stati lanciati dall’automobile, e oltre 5000 euro in contanti. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo.

Consegna droga in bici elettrica in zona Università, arrestato palermitano

In precedenza, gli agenti hanno arrestato V.D., 30enne, accusato di detenzione ai fini di cessione onerosa di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di “Porta Nuova” in via Piave, zona universitaria palermitana. Per spaccio il giovane era sottoposto alle misure cautelari di obbligo di presentazione pg e obbligo di dimora e divieto di uscire dalla propria abitazione in orario notturno. Gli agenti lo hanno trovato a bordo della bici elettrica mentre faceva la spola tra il posto dove conservava la droga e i clienti.