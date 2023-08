Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Palermo nel giorno di ferragosto. I militari hanno messo in campo uomini e mezzi per garantire sicurezza e serenità in una giornata di svago nel territorio del capoluogo e della provincia.

I servizi, di natura spiccatamente preventiva, sono stati organizzati sfruttando le diverse specialità dell’arma e la capillarità sul territorio sono finalizzati al rispetto della legalità e delle ordinanze locali. Nel corso della giornata sono impegnati i carabinieri compagnie territoriali, il nucleo radiomobile, i motociclisti, i militari del nucleo cinofili e i carabinieri forestali.

“Anche in una giornata particolare come quella di oggi tradizionalmente destinata allo svago e al divertimento – dice Ivan Boracchia comandante del reparto operativo di Palermo – i carabinieri del comando provinciale di Palermo e quello dei reparti speciali che operano nell’ambito del territori sono impegnati in prima linea nell’assistenza a quanti stanno trascorrendo il ferragosto al mare e in campagna e per fa rsì che tutto si svolga in una cornice di sicurezza rispettando le regole e l’ambiente”.