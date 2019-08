A Palermo

Anche nel periodo a cavallo di ferragosto, la RAP garantirà gli ordinari servizi di raccolta rifiuti. Dalla giornata di ieri si sta procedendo a recuperare alcuni siti ed itinerari che non sono stati serviti a causa di una riduzione di efficienza dei mezzi; interessati dagli interventi in corso sono: alcune postazioni dei quartieri Villagrazia, Falsomiele (via Entella, via Troina, via Airone), Tonnara all’Arenella, Orsa Minore, Sperone, bretella viale Regione lato via Albiri.

Si ricorda ai cittadini ricadenti nell’area servita dal “porta a porta” che per la giornata di domani 14 agosto, non si dovranno esporre i carrellati della frazione plastica e metalli, in considerazione della chiusura delle piattaforme di conferimento prevista per la giornata di ferragosto.

I CCR di viale dei Picciotti e Piazzetta della Pace resteranno chiusi soltanto nella giornata del 15 agosto.