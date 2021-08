Comincia la rassegna musicale Solo/Improvvisazioni

Il cartellone di Restart per il fine settimana di ferragosto è ricco di appuntamenti nel segno della musica, della cultura e delle retrospettive storiche. Ecco una sintesi degli eventi principali di questo weekend.

Ultimo appuntamento alla Tonnara dei Quattro Pizzi con i segreti di Franca Florio

Nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 (dalle 18 alle 23) c’è l’ultima occasione per visitare “Il boudoir di Donna Franca Florio“, mostra allestita alla Tonnara Florio. L’evento racconta il mondo segreto di Franca Florio. La mostra propone una collezione esclusiva di oggetti che furono in uso alla “Stella d’Italia”. Oggetti, che oltre a raccontare i vezzi e lo stile della nobildonna siciliana, sono anche un tributo alla passione dei Florio per il mare. Infatti, la maggior parte delle opere in esposizione provengono da due yatch della flotta privata della famiglia Florio : l’Aegusa e il Sultana. La mostra racconta quel periodo storico attraverso oggetti rarissimi che provengono dal boudoir di Franca Florio: ci sono la chiffonnier e lo specchio con il set da toletta, parte degli arredi all’interno della camera da letto personale di Donna Franca Florio sul meraviglioso Yacht Aegusa, varato nel 1896 e di proprietà dei coniugi Florio.

Restart, comincia la rassegna musicale “Solo/Improvvisazioni”

In questo fine settimana c’è anche il primo appuntamento con la Rassegna “Solo/Improvvisazioni”. Si comincia sabato 14 alle 21,00, al chiostro di S. Giovanni degli Eremiti con l’esibizione in assolo di violino di Alessandro Librio. Solo/Improvvisazioni è una rassegna musicale che lega tre grandi artisti a tre grandi luoghi della cultura palermitana per tre serate d’autore. I “Solo/improvvisazioni” è un progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione One Drop. Nelle altre due serate, gli ospiti della rassegna musicale saranno Davide Barbarino e Gianni Gebbia.

Restart, “Palermo in secola saecolorum” con Gaetano Basile

Alla scoperta di Palermo con le narrazioni di Gaetano Basile. Venerdì 13, alle 21,00 seconda puntata di “Palermo In secola secolorum” con Gaetano Basile a raccontare le sue storie della Palermo del 600 . Cantore della storia cittadina è lo scrittore e giornalista Gaetano Basile. Con i suoi innumerevoli saggi dedicati a Palermo e alla Sicilia, Basile ha messo a nudo storie inedite, aneddoti, intrecciando storie quotidiane con grandi plot storici. E se la sua penna è piacevole alla lettura, Basile incanta il pubblico con il suo racconto. Gli incontri con Gaetano Basile si svolgono all’Archivio Comunale di Via Maqueda.

Restart, le visite ai luoghi di cultura. Da questa settimana porte aperte anche per la Torre di San Giuseppe Cafasso

Il programma settimanale di Restart offre come sempre la possibilità di visitare i luoghi della cultura e dell’arte a Palermo. Da questo week end si aggiunge al cartellone anche la possibilità di visitare la Torre di S. Giuseppe Cafasso. Da lì è possibile ammirare uno splendido panorama sulla città. La torre fa parte della Chiesa omonima, appartenuta in passato alla Congregazione Benedettina Olivetana.

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).