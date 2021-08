Secondo appuntamento all'Archivio comunale di Via Maqueda

“Palermo in secola saecolorum”

Secondo appuntamento con Gaetano Basile all’Archivio Comunale

Incontro dedicato alla Palermo del 1600

Le prossime due narrazioni di Basile si terranno il 20 e il 27 agosto

Secondo appuntamento con “Palermo, in secola saecolorum”, il ciclo di incontri narrativi dedicati al capoluogo siciliano dal Festival Restart. Cantore della storia cittadina è lo scrittore e giornalista Gaetano Basile. Con i suoi innumerevoli saggi dedicati a Palermo e alla Sicilia, Basile ha messo a nudo storie inedite, aneddoti, intrecciando storie quotidiane con grandi plot storici. E se la sua penna è piacevole alla lettura, Basile incanta il pubblico con il suo racconto.

Gli incontri con Gaetano Basile all’Archivio Comunale di Via Maqueda, quindi, saranno “una narrazione che non troverete sui libri di storia“. Nei quattro incontri previsti il giornalista racconterà alla sua maniera quattro secoli di storia della città attraversandone l’evoluzione dell’architettura, dei sistemi di potere, degli usi, dei costumi e della cucina.

Ecco il calendario degli appuntamenti con Gaetano Basile

13 agosto: la Palermo del 1600

20 agosto: la Palermo del 1700

27 agosto: la Palermo del 1800

Nota di servizio

Anche Restart si adegua alle nuove normative anticovid e alla normativa del Green pass. Per partecipare ai nostri eventi, a partire da quelli in calendario dal 6 agosto, diventa necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).