i sindaci stanno firmando le apposite ordinanze

Ferragosto in Sicilia. Dopo i vertici nelle prefetture, arrivano le ordinanze dei sindaci per tutelare spiagge e litorali presi d’assalto ma anche perché si tratta dell’ennesimo Ferragosto ai tempi del Covid19 e bisogna scongiurare le occasioni di assembramenti e contagio. E’ guerra ai falò e ai bivacchi.

Potenziati i controlli

Durante la riunione di due giorni fa alla Prefettura di Palermo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state prese le misure per difendere la costa e sono stati potenziati i controlli col raddoppio delle pattuglie della polizia stradale impegnate sulla rete autostradale, con particolare attenzione agli svincoli in prossimità delle località balneari.

I divieti a Palermo

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che contiene una serie di misure volte alla salvaguardia della sicurezza dei cittadini, delle aree naturali e del decoro urbano nei giorni del 13, 14, 15 e 16 agosto e in determinate fasce orarie.

L’ordinanza prevede il divieto di assembramenti, allestimenti di picnic, accensione dei fuochi e installazione di tende all’interno del parco della Favorita e dell’intera area della riserva naturale orientata di Monte Pellegrino e il divieto di manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi nelle spiagge.

Dalla mezzanotte del 13 agosto alle 24 del 15 agosto sarà vietato lo stazionamento all’interno del parco della Favorita e dell’intera area della riserva naturale orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli, installare tende.

Dalle 19 del 13 agosto alle 7 del 14 agosto, dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15 agosto e dalle 19 del 15 agosto alle 7 del 16 agosto sarà vietato in aree demaniali, e quindi anche nelle spiagge, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi, l’ammasso di legname o altro materiale infiammabile, accendere fuochi e l’installazione di tende.

Nelle stesse aree sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15 agosto. È vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche la somministrazione e la vendita per asporto in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio possa minacciare l’incolumità delle persone.

I trasgressori di queste disposizioni saranno puniti con sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 500 euro.

Ordinanze dei sindaci

I sindaci stanno procedendo in queste ore a firmare le ordinanze contenenti i divieti. E ieri è già arrivata quella del sindaco di Bagheria per quanto riguarda il litorale di Aspra.

Col provvedimento, si legge, “si dispone il divieto assoluto su tutto il litorale bagherese di accendere fuochi o falò di qualsiasi natura ed ha inoltre vietato il montaggio di tende da campeggio e ricoveri provvisori nelle giornate del 14 e 15 agosto 2022”.

Nell’Agrigentino

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi anche ad Agrigento. I controlli sono previsti e intensificati in tutto il territorio rivierasco.

Attesa un’ordinanza del sindaco di Agrigento che vieterà i bivacchi e le tende in spiaggia, oltre che l’accensione di falò e fuochi di artificio. I controlli maggiori scatteranno dal 13 al 15 agosto: la polizia stradale effettuerà alcuni servizi specifici contro superamenti del limite di velocità e consumo di alcol alla guida soprattutto lungo le arterie principali. Ci saranno anche controlli a piedi lungo gli arenili e altri, inoltre, nel centro storico. Il litorale sarà controllato anche da mare con l’uso di motovedette.

A Scicli l’uso di droni

La polizia municipale a Scicli, nel Ragusano, località particolarmente affollata di turisti in estate, sfrutterà anche la tecnologia. Già dalla notte di San Lorenzo e fino al 15 agosto, gli agenti utilizzeranno anche i droni per fermare falò e bivacchi in spiaggia, anche qui vietati.

Divieti anche a Mazara del Vallo

Nel Trapanese, a Mazara del Vallo, il sindaco ha disposto il divieto nelle spiagge del territorio del Comune nei giorni 13/14/15 agosto dell’utilizzo di gazebo, tende, bivacchi, accampamenti. Vietata anche l’accensione di falò e fuochi di ogni genere.

Potenziati i controlli della Polizia stradale

Potenziati i controlli della polizia stradale lungo le principali arterie viarie dell’Isola al fine di garantire la sicurezza di chi deve spostarsi o viaggiare. Pattuglie incrementate per assicurare interventi e soccorsi.

Saranno quotidianamente impiegate le apparecchiature speciali quali autovelox, etilometro, telelaser, trucam e scout-nav in orari serali e notturni, anche in contiguità di locali pubblici.