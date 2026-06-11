A rappresentare il Comune è stato l’assessore all’Innovazione

Palermo protagonista al Forum PA 2026 nel corso della tavola rotonda “Dalla smart alla wise city: una città può essere senziente?”, che ha visto confrontarsi amministratori e rappresentanti di alcune delle principali città italiane sul futuro dell’innovazione urbana e della trasformazione digitale.

A rappresentare il Comune di Palermo è stato l’assessore all’Innovazione Fabrizio Ferrandelli, intervenuto insieme al sindaco di Modena e agli assessori delle città di Trento, Milano, Torino e Parma, portando all’attenzione nazionale l’esperienza del capoluogo siciliano e i risultati raggiunti negli ultimi anni sul fronte dell’innovazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione.

Nel corso del dibattito, Ferrandelli ha illustrato il percorso avviato dall’Amministrazione comunale grazie alle risorse del PNRR e agli investimenti del Programma Operativo Complementare Metro, che hanno consentito di accelerare la trasformazione digitale della città e di rafforzare la capacità amministrativa dell’ente.

“Abbiamo raccontato come Palermo sia riuscita a cogliere pienamente le opportunità offerte dal PNRR, centrando importanti obiettivi di investimento e trasformando queste risorse in strumenti concreti per semplificare la vita dei cittadini, migliorare l’accesso ai servizi pubblici e rendere più efficiente e moderna la macchina amministrativa comunale”, ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

Tra le esperienze presentate nel corso della tavola rotonda anche il progetto dell’Hub Innovation Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa, nato per favorire l’incontro tra innovazione, impresa, formazione e creatività, e l’attività dell’incubatore che opera al suo interno, con l’obiettivo di accompagnare la crescita di startup e nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto innovativo.

“Stiamo costruendo luoghi in cui idee, competenze e talenti possano incontrarsi e generare sviluppo. L’Hub Innovation e l’incubatore rappresentano un investimento sul futuro della città, capace di attrarre energie nuove, sostenere l’imprenditorialità e creare opportunità concrete di occupazione qualificata per i nostri giovani”, ha aggiunto Ferrandelli.

L’assessore ha inoltre evidenziato il crescente fenomeno del nomadismo digitale che sta interessando Palermo, sempre più scelta da professionisti, innovatori e lavoratori da remoto provenienti da altre regioni e da diversi Paesi.

“Palermo sta diventando una destinazione attrattiva per il nomadismo digitale. Questo fenomeno genera valore economico, scambi culturali, contaminazione di competenze e nuove opportunità di crescita per il territorio. La presenza di professionisti e imprese innovative contribuisce ad alimentare un ecosistema dinamico che produce occupazione, investimenti e nuove prospettive di sviluppo locale”.

Nel suo intervento conclusivo, Ferrandelli ha ribadito la visione della città come comunità capace di utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone.

“Una città è davvero senziente quando sa ascoltare, comprendere e agire. Quando utilizza dati, tecnologie e innovazione non per sostituire il rapporto con i cittadini, ma per rafforzarlo, trasformando l’ascolto in decisioni pubbliche più efficaci, inclusive e vicine ai bisogni reali della comunità”.

La partecipazione al Forum PA 2026 conferma il ruolo sempre più centrale di Palermo nel dibattito nazionale sull’innovazione urbana e sulla trasformazione digitale delle città, valorizzando esperienze che coniugano sviluppo tecnologico, inclusione sociale, attrazione di talenti e crescita economica.