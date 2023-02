Cerimonia il 12 febbraio a partire dalle 15.30

Si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Atletica Siciliana. L’edizione 2023 è prevista, infatti, domenica 12 febbraio a partire dalle 15.30 presso il Cus Palermo (Centro Universitario Sportivo) di via Altofonte, 80 nel capoluogo siciliano. Lo scorso anno si tenne al Teatro Politeama a fine gennaio e fu l’occasione per festeggiare i 100 anni della Regina degli Sport nell’isola. Un motivo di incontro per celebrare i successi del 2022 e parlare del 2023 che vedrà ancora una volta la regione protagonista. A giugno ad esempio, si terrà a Palermo la Finale Oro dei societari.

Festa dell’Atletica Siciliana, premiati chi si è distinto nel 2022

Saranno premiati tutti quegli atleti e quelle atlete “Made in Sicily” che sino distinti nella stagione appena trascorsa. Atleti che hanno portato in alto i colori della Sicilia nelle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, a livello giovanile, assoluto e master. Tra i riconoscimenti sportivi spiccano quelli ai gemelli Osama ed Ala Zoghlami.

Sono tenuti in considerazione i risultati ottenuti nei Campionati Italiani Individuali Master di Grosseto, Campionati Italiani Individuali Junior/Promesse e Allievi Indoor, Europei indoor Braga, Campionati Italiani Individuali Junior/Promesse Pista, Festa del Cross, Campionati Italiani Individuali Assoluti Pista, Campionati Italiani di corsa su strada Assoluti, Campionati Italiani Individuali e per Regioni su Pista Cadetti/e di Caorle, Campionati Italiani di Maratonina a Pisa ed Europei di Monaco di Baviera.

“Il giusto riconoscimento a chi, con sacrificio, ha reso entusiasmante e piena di successi la stagione appena trascorsa, portando sempre in alto e con orgoglio i colori della Sicilia”, ha affermato Salvatore Gebbia, presidente della Fidal Sicilia.

I premiati

Campionati Italiani Individuali Master 2022 – Grosseto

Valentina Lupica, SF40, 400hs, Oro, Cus Catania

Gabriele Scollo, SM35, Lungo, Oro, Cus Catania

Santi Caniglia, SM70 800 e 1500, Argento, Pol. Libertas Militello

Salvatore Bonanno, SM35 400, Argento , Amatori Regalbuto

Luca Davide, SM40, Martello/disco/peso, Argento, GS Indomita

Laura Speziale, SF50, 5000, Oro, Cus Palermo

Giovanni Agosta, SM60, 400, Oro, Sicilia Running Team

Nicola Cutrono, SM40, 800, Argento, Sicilia Running Team

Pierluigi Salibra, SM55, 400, Bronzo, Sicilia Running Team

Ignazio Manfrè, SM65, Alto, Argento, Sicilia Running Team

Giorgio Adamo, SM50, 5000, Oro, Libertas Running Modica

Mariano Di Mauro, SM35, Lungo, Bronzo , Libertas Running Modica

Giuseppe Fatuzzo, SM50, 800/400, Oro, Libertas Running Modica

Gianfranco Belluomo, SM60 2000St, Argento, Puntese S.Giovanni La Punta

Calogero Scordino, SM70 Peso /Disco, Argento, Puntese S.Giovanni La Punta

Francesca Cicciarella, SF40 Giavellotto, Bronzo, Milone

Carmela Micieli, SF65, Alto/Lungo, Triplo, Oro, Milone

Giusi Parolino, SF55, Giavellotto, Oro, Milone

Europei indoor Braga 2022

Ignazio Manfrè, SM65, Triplo, Argento e Alto Bronzo , Sicilia Running Team

Antonino Liuzzo, SM40, 3000, Oro, Siracusa Atletica

Vincenza Messina, SF40, Martello, Bronzo, Nissolino Sal Catania

Campionati Italiani Individuali Junior/Promesse Indoor 2022

Andrea Magnano, JM, Alto, Argento, Milone SR

Wilson Marquez, PM, 1500, Bronzo, Siracusatletica

Campionati Italiani Individuali Allievi Indoor 2022

Mirko Campagnolo, AM, Peso, Oro, Milone SR

Federico Lentini, AM, Martello, 7°, Milone SR

Pio Kledi Le Mura, AM, 800, 8°, Siracusatletica

Sindoni/Gangemi/Orlando/Bartolone, AM, 4*100, 8°, ASD Duilia Barcellona

Festa del Cross

Sahran Zouhir, PM, Bronzo, Milone SR

Luca Coppola, CM, Argento, ASD Real Paceco

Marco Coppola, CM, Bronzo, ASD Real Paceco

Viviana Salonia, CF, 4°, Atl. Siracusa

Campionati Italiani Individuali Junior/Promesse Pista 2022

Marquez Wilson, PM, 1500, Bronzo, Siracusatletica

Manera Salvatore, JM, Marcia, Bronzo, S.P. Clarenza

Campionati Italiani Individuali Assoluti Pista 2022

Osama Zoghlami, SM 5000, Bronzo, CUS Palermo/Aeronautica

Campionati Italiani di corsa su strada Assoluti 2022

Sahran Zouhir, PM, 10km, Bronzo, Milone Sr

Campionati Italiani Individuali e per Regioni su Pista Cadetti/e 2022 Caorle

Luca Cavazzut, CM, 1000, Oro, Siracusatletica

Luca Coppola, CM, 1200St, Oro, ASD Real Paceco

Marco Coppola, CM, 2000, Argento, ASD Real Paceco

Andrea Nocita, CM, Giavellotto, Bronzo, Siracusatletica

Daniele Salemi, CM, 300, 5°, Siracuatletica

Alfusain Aluspa Camara, CM, Peso, 6°, CUS Palermo

Elisa Valenti, CF, Triplo, 2°, Atl. Siracusa

Viviana Salonia, CF, 1000, 5°, Atl. Siracusa

Gaetano De Gaetano, CM, Martello, 4°, Siracusatletica

Antonio Alaimo, CM, 1200St, 7°, Siracusatletica.

Campionati Italiani di Maratonina 2022 – Pisa

Giuseppe Scianna, JM, Km. 21.097, Argento, Sicilia Running Team

Partecipazione Europei Monaco di Baviera 2022