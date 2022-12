È la seconda volta dopo il 2007, poi Argento nel 2021 e Bronzo 2022

Palermo torna regina dell’atletica leggera. Il capoluogo siciliano ospiterà il 10 e l’11 giugno prossimi la Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti 2023. Sarà la seconda volta nella storia della competizione che assegna gli scudetti che approda in città. Lo stadio Delle Palme – Schifani, infatti, ospitò il massimo campionato e la relativa parata di stelle nel 2007.

Complessivamente sarà il terzo anno consecutivo, invece, che Palermo accoglierà una rassegna nazionale. Lo scorso settembre si disputò la Finale Bronzo (con la star del salto triplo Andy Diaz Hernandez) e nel 2021 la Finale Argento con diversi atleti olimpici, non ultimo Massimo Stano (oro a cinque cerchi e mondiale nella marcia) e le azzurre Sara Fantini, Irene Siragusa e Giulia Aprile.

La Finale Oro a Palermo, Gebbia “Abbiamo fatto quaterna”

Dall’10 all’11 giugno, dunque, i migliori 12 club maschili ed altrettanti femminili, si sfideranno per la conquista dello scudetto.

Grande soddisfazione da parte del presidente della Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia che già a settembre, durante la presentazione della Finale Argento, pregustava questo nuovo risultato: “Ancora una volta raggiunge prestigiosi obiettivi con tre campionati italiani. Un ringraziamento va al presidente della Fidal nazionale Stefano Mei e a tutto il consiglio che ancora una volta ci hanno dato fiducia, nell’organizzazione negli anni passati per l’organizzazione dei campionati argento e bronzo. Un grande riconoscimento per il comitato regionale, per le associazioni che dovranno organizzare questi eventi (Media@ per la finale Oro ndr) e anche per i giudici di gara, un gruppo che sa lavorare davvero bene”.

E prosegue commentando a BlogSicilia.it “Abbiamo fatto quaterna. La Sicilia ospiterà altre tre finali, la mezza maratona, i tricolori Master e quelli della 35 km”.

Cus Palermo e Atletica Milone Siracusa al via

Allo stadio Delle Palme Vito Schifani giocherà in casa il Cus Palermo maschile, promosso quest’anno dalla serie Argento, così come la Milone Siracusa, sempre maschile, che con un doppio salto, si presenterà per la finale scudetto. I risultati di queste due società siciliane probabilmente hanno dato una spinta in più alla candidatura di Palermo.

Non solo finale Oro, il 15 ottobre il tricolore di mezza maratona

Non finisce qui. Il 15 ottobre, sempre a Palermo, si disputerà il campionato italiano master individuale e di società di mezza maratona.

Master ad Acireale, a Milazzo i 35 km di marcia

Non solo il capoluogo ma la Sicilia sugli scudi: ad Acireale si disputeranno i tricolori Master (23-25 giugno). Un modo per festeggiare la pista di atletica fresca di riqualificazione. A Milazzo, invece, si terranno il prossimo 29 gennaio i Campionati italiani della 35 km di marcia.