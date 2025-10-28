Il giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese, Fabio Stuppia, ha assolto Luca Caruso, 37 anni di Trabia e titolare di un rinomato lido del litorale, dall’accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

L’imprenditore è difeso dagli avvocati Giuseppe e Pierpaolo Minà. Il fatto risale al 28 giugno 2023, quando nel lido venne organizzata una serata di intrattenimento musicale e danzante senza la prevista licenza di pubblica sicurezza, nonché senza l’autorizzazione rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Tuttavia gli avvocati Minà in dibattimento sono riusciti a dimostrare che quando gli avventori risultano meno di 200 non sono necessarie le autorizzazioni richieste, bensì basta la segnalazione certificata di inizio attività.