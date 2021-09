Sabato 25

Regata storica di ‘lancitedde’ e gara dell’antenna a mare

Il Circolo al fianco delle associazioni per i festeggiamenti patronali

Sabato 25 nello specchio d’acqua antistante il porticciolo di Sferracavallo

Torna la tradizione a Sferracavallo in occasione dei festeggiamenti in onore dei patroni, SS. Cosma e Damiano e il Circolo Velico Sferracavallo partecipa attivamente all’organizzazione degli appuntamenti in acqua. In collaborazione con l’associazione sportiva ADMS Diportisti Maestrale ASD e con il Gruppo Vogatori, sabato 25, lo specchio d’acqua antistante il porticciolo della borgata marinara ospiterà la regata storica di barche a remi, le cosiddette lancitedde e la gara dell’antenna a mare.

Disputata la prima regata

Dopo l’appuntamento del 23 settembre, in cui si è disputata la prima regata in formazione ‘’2 con’’, si ritorna in acqua domani: alle 14,30 la tradizionale gara dell’antenna a mare seguita – alle 16 – dalla regata di lancitedde ‘’4 con’’. Gli equipaggi, sia maschili che femminili, si sfideranno in un percorso di 0,2 miglia marine.

Il circolo vicino al territorio

«Il nostro Circolo – spiega il presidente, Giuseppe Giunchiglia – è sempre vicino al territorio e questa occasione ne è un’ulteriore dimostrazione. Siamo felici di potere partecipare attivamente, in collaborazione con l’associazione Maestrale, a mantenere viva la tradizionale regata storica e la gara dell’antenna a mare da sempre momenti imprenscindibili del calendario dei festeggiamenti in onore dei santi patroni. Il nostro interesse è e sarà sempre la rivalutazione di questa bellissima borgata e continueremo a lavorare, in sinergia con le associazioni locali e con le istituzioni, affinché Sferracavallo possa ritornare ad essere un polo attrattivo turistico e una realtà velica internazionale».