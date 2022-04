L'evento chiamato Ombelico del Mondo si tiene dal 22 al 24 aprile

Tornano a rombare i motori delle Harley Davidson a Palermo. Sarà un lungo weekend quello organizzato dal Palermo Chapter Italy – associazione motociclistica senza fini di lucro – che da oggi, fino al 24 aprile vedrà nel capoluogo siciliano la presenza di centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia.

Il maxi raduno, chiamato Ombelico del Mondo, è già iniziato e prevede la presenza dei Chapter provenienti da Savona, Legnano, Torino, Mediolanum, Avgvsta Tavrinorvm, Vicenza, Versilia, Chianti, Roman Village, Vesuvio, Lupi, Pescara, Portofino, Perugia, Pwr up Salerno, Bari, Duemari (Messina e Reggio Calabria), Etna, Licata, Milwaukee.

Occhiello “Quando si ha una Harley si acquista uno stile di vita”

Parlano gli appassionati, i cosiddetti Hog, acronimo di Harley Owners Group, ovvero possessori di Harley, che animano gli eventi, da quelli settimanali a quelli di rilievo nazionale come quello di questo weekend.

Bartolo Occhiello, uno dei partecipanti all’evento “Ombelico del Mondo” racconta: “La moto è uno stile di vita oltre che passione. Quando compri questo genere di moto si acquista tutto il pacchetto. La vita, conoscere tante persone in tutta Italia ed in tutta Europa. Si prende un pacchetto completo di amicizia, soprattutto, quindi per me è un mezzo di locomozione H24 per tutta la settimana. Sono circa dieci anni che sono iscritto all’Hog Chapter ed ho fatto diversi raduni nazionali ed internazionali. Si fanno raduni per passione, senza scopi di lucro. Quando si organizzano questi eventi lo si fa soprattutto per far star bene le persone che vengono a trovarci ed apprezzare la nostra terra”.

Le parole del direttore del Palermo Chapter

Giancarlo Lindo direttore della Hog Palermo Chapter, “Aspettiamo la nave che arriva da Napoli con il primo centinaio-centocinquanta ospiti che arriveranno per questo weekend, in programma abbiamo questo evento che si chiama Ombelico del Mondo rientra nel circuito ufficiale Hog, i vari circuiti ufficiali Harley Davidson. La manifestazione si svolgerà nel weekend. Prima a Mondello per una colazione. Nel primo pomeriggio andremo a Terrasini, presso il resort Perla del Golfo dove stazioneremo per tutto il weekend. Abbiamo organizzato due serate. Stasera presso il Birrificio Ribadi a Cinisi-Terrasini, domani un giretto che si concluderà presso l’Agorà di Segesta e domenica sera festa finale con musica dal vivo”.

E continua: “Un modo come un altro per stare insieme per puro spirito di aggregazione e condividendo la nostra passione che sono le moto, le Harley. Arrivano da Roma, Bari, Versilia, Pescara, Perugia, altri arrivano da Vicenza, da Torino, da Milano. Noi facciamo un raduno ufficiale all’anno che è questo. Materialmente usciamo sicuramente una volta a settimana, la domenica, per il piacere di stare assieme. La moto è tutto: vado in moto 365 giorni l’anno ed ho la fortuna di stare a Palermo dove il clima aiuta”.

38 donne fanno parte del Palermo Chapter

Non manca la presenza femminile al raduno. Ne parla Daniela, historian del Palermo Chapter. “Siamo 38 donne – dice – che facciamo parte del gruppo, siamo le Lady del Palermo Chapter. Capitanate da Romina la nostra lady Harley. La moto è libertà. Non ho paura della moto perché mi fido di chi guida, di mio marito. Siamo circa da 8 anni che siamo in questo moto e ci ha rivoluzionato la vita. Ogni occasione è buona per uscire in moto”.

Il programma del raduno

Venerdì 22 aprile

Dalle 12 alle 18 sistemazione presso il Resort Perla del Golfo (Via Omero, Terrasini),

Alle 19.30 spostamento per la serata presso Birrificio Bruno Ribadi (contrada S. Giovanni, Cinisi)

Alle 20.30 inizio cena e party con dj set e divertimento.

Sabato 23 aprile

Alle 11 partenza per il run (50 km circa)

Alle 12.30 arrivo presso l’Agorà di Segesta (Contrada Barbaro Segesta, Calatafimi, Trapani)

Alle 13 pranzo a buffet

Alle 15.30 partenza e rientro in struttura

Alle 19 inizio spostamenti per la serata presso Borgo degli Angeli (SS113, Km 318,900 Partinico, Palermo)

Alle 20.30 cena

Alle 22 ringraziamenti e a seguire musica live e dj set fino a tardi.

Domenica 24 aprile