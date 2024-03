Poste Italiane festeggia la festa del Papà, in calendario oggi 19 marzo, con due cartoline filateliche e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.

Le colorate cartoline “Superpapà” e “Supereroe” e l’annullo lineare sono disponibili nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone.

Le cartoline per la festa del papà

A Palermo, tra i “superpapà” ad aver ricevuto in dono la speciale missiva, anche Ignazio Rigano portalettere 39enne del Centro di distribuzione cittadino di Ausonia. Anche per lui la festa del papà sarà l’occasione per trascorrere una giornata particolare con sua figlia Flavia di 9 anni. “Custodirò questa cartolina tra i beni più preziosi che un papà possa ricevere”, commenta il portalettere.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.

Tra percorsi dedicati alla valorizzazione dell’esperienza genitoriale e la certificazione “Top Employers”, ottenuta da Poste Italiane per il quinto anno consecutivo per le politiche di gestione delle risorse umane, l’azienda conferma la grande attenzione riservata ai dipendenti. Attenzione che si traduce in un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilitano la creazione di un ambiente di lavoro in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Anche il Palermo calcio festeggia la festa del papà

Palermo che celebra il 19 marzo, festa del papà, con un post apparso su Instagram. Di seguito il post della società di Viale del Fante. In attesa della prossima partita di campionato, il Palermo scenderà in campo nell’amichevole contro i ‘cugini’ del Lommel allo stadio Renzo Barbera sabato 23 marzo alle ore 14:00.