Si svolge oggi anche a Palermo per la festa della Partecipazione. La Cisl Palermo Trapani in piazza con i suoi servizi e associazioni, le federazioni, per parlare con i cittadini, lavoratori, studenti pensionati e famiglie. Al centro della giornata la proposta innovativa del sindacato che vuole portare i lavoratori dentro il capitale delle aziende per cui operano.

Una festa per spiegare il senso della proposta

Per questo la festa della partecipazione il cui scopo è spiegare come la proposta di legge della Cisl nazionale sulla Partecipazione intende rivoluzionare il mondo del Lavoro e delle proposte contenute nell’agenda sociale presentata dal sindacato in vista della Legge di Bilancio per il rilancio dei nostri territori.

Il lavoro e il territorio

Lavoro e territorio sono strettamente legati e per questo la festa non si svolge in un’unica soluzione ma nei singoli territori. Oggi, sabato 14 ottobre è toccato a Palermo. Ma la Festa della Partecipazione con lo slogan “La Partecipazione è la soluzione”, in contemporanea proprio oggi si tiene in tutto il territorio nazionale, nei luoghi di lavoro e nelle piazze.

Un programma in dodici punti

Al centro dunque anche il programma in dodici punti che guida tutte le azioni di questi mesi del sindacato. “Ripartire Insieme” è il mantra, per rilanciare lavoro e coesione, investimenti e produttività, inclusione e politiche sociali, contrattazione e partecipazione.

Tutto questo per la Cisl rappresenta una sorta di road map da consegnare al governo nazionale e dalla quale l’esecutivo dovrebbe partire per migliorare la questione lavoro nel Paese.

Per questo dalle ore 9,30 di oggi, sabato 14 ottobre, banchetti per la raccolta firme insieme a quelli dei servizi e delle associazioni del mondo Cisl animano una delle arterie principali del centro di Palermo, via Emerico Amari a fianco del Teatro Politeama, luogo simbolo della città e crocevia per vivere il territorio.

Il lavoratore al centro

“Si tratta di mettere il lavoratore al centro – dice Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani – perchè tutte le volte che si è registrata la volontà di imprese e lavoratori di collaborare su tante tematiche si sono raggiunti ottimi risultati. per questo riteniamo che la partecipazione possa essere la soluzione per i problemi di un mondo del lavoro che ha bisogno di tante cose”

La piattaforma delle proposte

“E’ anche l’occasione per parlare della piattaforma in dodici proposte lanciate nei giorni scorsi dalla Cisl a livello nazionale. Bisogna guardare al mondo del lavoro in modo nuovo. Oggi c’è una crisi di offerta, non di domanda. strumenti e metodi tradizionali non possono funzionare. Oggi serve tanta formazione perché le imprese lamentano mancanza di competenze rispetto a quello che serve alla produzione. C’è tanto da lavorare”