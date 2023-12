Il direttore generale Vernuccio: “Le feste sono il legame più forte per dare valore alle tradizioni di un territorio e la loro celebrazione in maniera diffusa amplifica il senso di appartenenza alla comunità”. Gli eventi in programma.

La Città Metropolitana di Palermo celebra il Natale con “Feste in provincia”, un ricco cartellone di eventi tra tradizione, comunità e magia, che accompagnano il periodo delle festività compreso tra dicembre 2023 e l’inizio di gennaio 2024, coinvolgendo tutti i territori.

Il progetto nasce dalla volontà di dare un rinnovato valore alle tradizioni e alla loro celebrazione in modo diffuso, rendendo così ancora più forte il senso di appartenenza alla comunità. Un segnale forte, dunque, in cui la Città Metropolitana di Palermo crede con fermezza e al quale ha dedicato attenzione e investimenti.

“Le feste di Natale sono il legame più forte per dare valore alle tradizioni di un territorio e la loro celebrazione in maniera diffusa amplifica il senso di appartenenza ad una comunità. È questo il segnale che abbiamo voluto lanciare dalla Città Metropolitana di Palermo, per far sì che le feste siano feste dappertutto”. È quanto sostiene Nicola Vernuccio, direttore generale della Città Metropolitana di Palermo, nel presentare il progetto di eventi natalizi e di fine anno.

“Un progetto – sottolinea Vernuccio – condiviso e sostenuto dal sindaco della Città Metropolitana, Roberto Lagalla, ideato e realizzato con rigore e precisione. Il piano, nei fatti, ci consente di finanziare un carnet di iniziative, distribuendo le risorse finanziare disponibili in modo equo e ragionato sul territorio. Sono iniziative, investimenti che puntano a sostenere la promozione turistica e culturale della nostra comunità. È l’ennesimo segnale di una macchina amministrativa che si è rimessa in moto”.

In linea con le parole di Vernuccio, il sindaco Lagalla sottolinea: “Il cartellone delle iniziative di Natale nel Palermitano è l’ulteriore dimostrazione della grande attenzione che la Città Metropolitana sta rivolgendo a tutto il territorio della provincia. Un calendario ricco, che coinvolge in modo organico tutti i territori e di questo ringrazio la direzione generale di Città Metropolitana, i suoi uffici e, ovviamente, gli input arrivati dai sindaci con i quali questa amministrazione ha voluto intrattenere un dialogo costante e sempre aperto”.

“Siamo convinti che tutte le iniziative avranno grande partecipazione di pubblico e turisti anche nell’interesse della promozione dei nostri luoghi“, conclude il primo cittadino di Palermo.

Gli eventi in programma per “Feste in Provincia” celebrano le tradizioni delle festività di Natale e Capodanno, rinnovando il legame con i territori e le comunità che li vivono. Tra presepi viventi e rievocazioni della Natività, passando attraverso itinerari dedicati alla scoperta del gusto, l’iniziativa della Città Metropolitana di Palermo è un viaggio alla (ri)scoperta dei luoghi e di chi li anima con passione.

Il calendario degli eventi

Alia Natale ad Alia 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Aliminusa Natale 2023 ad Aliminusa – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Bagheria Baaria. Natale, Capudannu e Befania – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Baucina Natale a Baucina 2023 – 17 dicembre 2023 / 7 gennaio 2024

Bisacquino Festa di la vestizione du Bammineddu – 6 gennaio 2024

Caccamo Natale…sotto il Castello – 17 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024

Caltavuturo Natale a Caltavuturo 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Campofelice di Fitalia Natale in paese – 17 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Campofelice di Roccella Bianco Natale 2023 – 17 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Campofiorito Natale A Campofiorito 2023 – 23 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Carini Carini, Natale 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Castelbuono Natale A Castelbuono 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Casteldaccia Armonie natalizie a Casteldaccia – 22 dicembre 2023 / 29 gennaio 2024

Castellana Sicula Castellana in festa 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Castronovo di Sicilia Castrum nativitatis – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Cefalù Magico Natale a Cefalù – 7 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Chiusa Sclafani Natale a Chiusa Sclafani 2023/24 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Ciminna Natale a Ciminna – 16 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Collesano Itinerario del gusto Madonita tra le vie di Betlemme – 5 / 6 gennaio 2024

Contessa Entellina Accendi il Natale a Kuntisa – 22 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Corleone Natale a Corleone 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Ficarazzi Natale a Ficarazzi, Vivi Ficarazzi 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Gangi Engioy’s Christmas 2023 – 22 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Geraci Siculo Natale nel Borgo 2023 -II ed. – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Giuliana Sagra dello Sfincione Dolce – II ed. – 27 / 30 dicembre 2023

Isnello InCanto di Natale a Isnello 2023 – 16 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Lercara Friddi Il gusto del Natale…Lercara Friddi 2023 – 15 / 16 / 17 e 26 dicembre 2023

Marineo La Via dei Presepi a Marineo – 25 / 30 dicembre 2023

Mezzojuso Mezzojuso e la magia del Santo Natale – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Montelepre Un dolce Natale – 16 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Montemaggiore Belsito Presepe Vivente 2023/2024 e mercato di Natale – 23 / 31 dicembre 2023

Partinico Natale al centro tra spettacoli, tradizioni e cultura – 15 / 30 dicembre 2023

Petralia Soprana Suoni e nenie natalizie 2023 – 16 / 24 dicembre 2023

Petralia Sottana I giorni delle feste a Petralia Sottana – 21 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Piana Degli Albanesi Natale nel cuore di Piana Degli Albanesi – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Polizzi Generosa Natale 2023 a Polizzi – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Pollina Natale a Pollina – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Prizzi Natale a Prizzi 2023 – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Roccapalumba Natale festa della luce nel paese delle stelle – 8 dicembre 2023 / 7 gennaio 2024

San Cipirello Natale in musica – 16 / 23 / 29 e 30 dicembre 2023

San Mauro Castelverde Presepe vivente e antichi mestieri per le vie del centro storico – 23, 28 dicembre 2023 e 5 gennaio 2024

Terrasini Natale a Terrasini – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Valledolmo Magia del Natale 2023/24 – V ed. – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Ventimiglia di Sicilia Venti Natalizi – 8 dicembre 2023 / 6 gennaio 2024

Vicari – IV ed. della rievocazione storica della Santa Natività – 26 dicembre 2023 / 2 gennaio 2024.