Nell’estate di due anni fa, il 2023, comparve a Mondello e portò con se polemiche ma anche commenti entusiastici dividendo in due i palermitani. Quest’anno la ruota panoramica compare a Palermo per le Feste di Natale ma di fronte al porto offrendo una vista dall’alto sia sul mare che sulla città.

Il comune ha dato il via libera al montaggio in piazza Andrea Camilleri proprio di fronte la Camera di Commercio e a pochi passi dall’ingresso principale del Porto (sempre che resti quello dopo i lavori di ristrutturazione dello scalo marittimo. La ruota viene accompagna da “una giostra ad albero di Natale” e resta per l’intero periodo delle feste.

Immediata scatta la polemica

Ma come tradizione ogni nuova iniziativa si accompagna ad una polemica fra favorevoli e contrari all’installazione. E stavolta a lanciare dubbi non è soltanto un a parte della città ma la Sovrintendenza per i beni culturali e il paesaggio della provincia di Palermo.

La richiesta di parere avanzata dal Comune alla Sovrintendenza

E’ stato il Comune di Palermo ad avanzare alla Sovrintendenza la richiesta di parere. Lo ha fatto con una pec dello scorso 3 dicembre ma la sovrintendenza si è detta incompetente sulla materia e per questo l’amministrazione ha dato il via libera senza ulteriori indugi.

Il parere irrituale della Sovrintendenza

E’, però, irrituale il parere rilasciato dalla Sovrintendenza: “Accertato che l’area interessata non è sottoposta a regime tutorio – scrive nella nota di risposta la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo – la scrivente non è tenuta ad esprimere parere di competenza”.

Dunque non è necessario il parere della Sovrintendenza che si dichiara incompetente nello specifico caso. Ma La Sovrintendente Selima Giuliano va oltre e aggiunge “Pur tuttavia qualora questo ufficio fosse chiamato ad esprimere un parere riterrebbe l’area prescelta non idonea poiché la piazza costituisce la nuova porta di accesso alla città per i flussi turistici e tale installazione determinerebbe un ostacolo visivo oltre che fisico”.

“In generale la scrivente – conclude la nota – ritiene opportuno manifestare il dissenso ad installazioni di questo tipo anche se temporanee poiché alterano in modo significativo il profilo urbano della città snaturandone l’identità visiva”.

La ruota resta

“Quest’anno abbiamo fatto un bando per animare il centro di Palermo diversificando le proposte. Un esperimento per realizzare momenti di aggregazione in diverse aree del capoluogo. Via Amari, via Magliocco, davanti al Politeama e a piazzale Ungheria. Sono stati assegnati gli spazi per realizzare mercatini di Natale e anche la ruota panoramica. Un esperimento che potrà essere modificato il prossimo anno. Questo ci consentirà di constatare eventuali criticità e apportare le modifiche per riproporre il progetto il prossimo anno” dice, alla fine Giulio Forzinetti assessore comunale alle attività produttive.

La ruota resta e sarà fruibile per l’intero periodo festivo ma secondo la Sovrintendente non se ne dovrebbero installare mai in città, a prescindere dall’area e dal periodo di permanenza.