Sabato 1 luglio l'inaugurazione, la struttura sarà disponibile fino al 24 settembre

La ruota panoramica di Mondello divide i palermitani sui social network. Nel day after dell’inaugurazione svolta ieri in viale Regine Elena, non sono mancate le critiche di chi avrebbe preferito un posizionamento diverso e chi avrebbe avuto altre priorità per la spiaggia palermitana. C’è chi però ritiene la struttura un’ottima idea, oltre chi aspetta i primi risultati prima di giudicare il progetto messo in campo dall’Amministrazione insieme ai privati.

La struttura, denominata Grand Roue 32 ed allestita dalla HSC Events, rappresenta il più grande impianto di questo tipo montato a Palermo e Provincia. L’opera rimarrà disponibile da oggi fino al 24 settembre e potrà ospitare fino a 144 passeggeri alla volta. Per il primo weekend, la struttura sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 16 all’1 di notte. Sarà possibile accedere alla ruota panoramica all’altezza di via Anadiomede, pagando un ticket di 10 euro, con sconti per bambini alti meno di 120 centimetri.

Il dibattito sui social

Basta farsi un giro sul post pubblicato sulla pagina di BlogSicilia per rendersi conto delle differenze di vedute. “Ma di quale problema soffre il palermitano medio che è pronto a criticare qualsiasi iniziativa venga fatta in città? – scrive Fausto Giuliano – La ruota preclude la pulizia? Se non avessero messo la ruota avrebbero pulito e riasfaltato tutte le strade di Palermo?”. Domande a cui seguono alcune riflessioni sull’impatto che la struttura avrà sul lungomare e sui suoi utenti. “Le attrazioni ben vengano – scrive Davide Greco – Mi permetto di fare solo un piccolo appunto: costo biglietto un tantino eccessivo. Singorlamente ci potrebbe anche stare, ma se si va in coppia o famiglia..”.

Poi c’è chi, la ruota panoramica non l’avrebbe voluta proprio. “Mondello non ha bisogno di una ruota panoramica – scrive Nuccia Campoccio -. Ha bisogno piuttosto di ordine, pulizia, disciplina e un bel po’ di spiaggia libera al posto di tutti quei lidi e di quelle baracche che soffocano la bellezza del luogo”. E poi c’è chi avrebbe puntato su altre priorità per la città.”Oltre all iniziativa della ruota panoramica, bisognerebbe che il sindaco si impegnasse a far ripulire la città dall immondizia – scrive Monica Caracausi – e a trovare il modo di mantenerla tale! Bella presentazione della città ai turisti! Servono cose concrete!”

Lo scontro politico

Un confronto che, oltre che sui social, interessa anche la politica. A difendere la posizione dell’Amministrazione è stato il presidente della VI Commissione Ottavio Zacco che, intervenuto ai microfoni dei cronisti durante il taglio del nastro, ha risposto a chi ha criticato la struttura. Idea che l’esponente di Forza Italia ha definito “una scelta coraggiosa che ha generato alcune polemiche. Noi ci auguriamo di superare tutto questo e invece fare apprezzare questo tipo di iniziative per la città”. Critiche che sono arrivate, poche ore prima, dall’esponente di Fratelli d’Italia Stefano Santoro. “Per circa 10.000 euro, una società ha ottenuto sono al 30 settembre la concessione del suolo pubblico dal sindaco Lagalla e dall’assessore alle attività produttive Forzinetti per rovinare uno dei posti più suggestivi della nostra Mondello, ma che assicurerà cospicui guadagni alla società che ha ottenuto l’autorizzazione”.