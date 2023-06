Le parole dell'assessore Giuliano Forzinetti

Una ruota panoramica a Mondello, nei pressi della storica area del Charleston. Il Comune di Palermo va avanti nel progetto e mira a realizzarlo in tempi brevi. Intervenuto in una conferenza stampa a Palazzo Comitini, l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti ha tracciato la linea sull’opera con la quale l’Amministrazione mira a creare un attrattore turistico in un’area oggetto di pedonalizzazione come quella di viale Regina Elena. Idea che aveva aperto qualche polemica in città ma sulla quale l’esponente della Nuova DC punta convintamente.

Un progetto sul quale l’esponente di Giunta è stato confortato dai tecnici di Palazzo delle Aquile. “Le procedure da parte degli uffici stanno andando avanti. Nelle prossime o al massimo entro qualche giorno verrà rilasciata l’autorizzazione per l’installazione della ruota panoramica. Abbiamo ricevuto una relazione tecnica che ci ha confortato da questo punto di vista”.

Tempi brevi per il montaggio

Una volta giunta l’autorizzazione, la ruota potrà essere montata in tempi brevi. I materiali potrebbero arrivare a metà della prossima settimana. Fatto che consentirà alla ditta specializzata di iniziare i lavori di assemblaggio, sotto specifiche indicazioni provenienti da Palazzo delle Aquile. “Abbbiamo dato delle prescrizione all’impresa con riguardo al servizio d’ordine e sulla posizione, con un ingresso che avverrà da via Anadiomede. Ciò per ridurre al minimo i disagi a residenti e cittadini, consentendo nel frattempo un rilancio turistico di una borgata importante per la città“.

Ruota panoramica pronta entro fine giugno

Con riguardo alle tempistiche, Giuliano Forzinetti parla di un cronoprogramma scorrevole e che si dovrebbe esaurire in un breve periodo. “I tempi per l’installazione sono di circa quattro giorni. Considerando le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, credo che entro la fine della prossima settimana potremmo vederla installata“. La struttura dovrebbe essere attiva quindi fra fine giugno ed inizio luglio. Dopo l’impianto in collaborazione con Aperol davanti al teatro Politeama, la città di Palermo riavrà una nuova ruota panoramica, questa volta a Mondello.