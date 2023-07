Non mancano le polemiche, in particolare dall'ala di Fratelli d'Italia

Mondello da oggi avrà una nuova attrazione turistica. E’ stata inaugurata questa mattina, intorno alle 11, la ruota panoramica di 32 metri installata sul lungomare del capoluogo siciliano. La struttura, denominata Grand Roue 32 ed allestita dalla HSC Events, rappresenta il più grande impianto di questo tipo montato a Palermo e Provincia. L’opera rimarrà disponibile da oggi fino al 24 settembre e potrà ospitare fino a 144 passeggeri alla volta. Per il primo weekend, la struttura sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 16 all’1 di notte. Sarà possibile accedere alla ruota panoramica all’altezza di via Anadiomede, pagando un ticket di 10 euro (8 euro per i bambini).

La ruota panoramica a Mondello









Ad inaugurare la ruota il presidente della VI Commissione Ottavio Zacco, affiancato dall’amministratore delegato della HSC Evento Claudio Riccardo e da Paolo Muratore, commerciante e prendere dell’associazione “Mondello Young”. La struttura permetterà di ammirare il golfo di Mondello dall’alto anche nelle ore serali, visto che sarà dotata di un sistema d’illuminazione autonomo. “L’idea è nata in comune accordo con l’Amministrazione – sottolinea Claudio Riccardo -. Volevamo portare questa ruota panoramica sulla bellissima spiaggia di Mondello. Siamo una società autogestita. Abbiamo un flusso che permette di sostenere il progetto. La ruota sarà aperta da oggi fino al 24 settembre”.

Indiretti interessati i commercianti dell’area di Mondello, rappresentati da Paolo Muratore. “Ci siamo adoperati da un anno per realizzare questo progetto. Avevamo lavorato ad una prima installazione da posizionare al molo grande di Mondello. Ma dopo tutto l’iter burocratico avevamo ricevuto parere contrario dalla Capitaneria. Così abbiamo pensato di trovare un’altra soluzione sul suolo comunale. Pensiamo che sia un’attrazione di qualità che potrà portare tanta gente, far crescere Mondello e il territorio“.

A tagliare il nastro dell’opera è stato il presidente della VI Commissione Ottavio Zacco. “Ci auguriamo che la ruota panoramica sia motivo d’attrazione non solo per i palermitani e i turisti, ma anche per tutta la provincia di Palermo. L’obiettivo dell’Amministrazione è questo: rilanciare il tessuto economico cittadino, partendo e sfruttando l’estate con le località balneari per poi spostare le iniziative in centro per il periodo autunnale e invernale”. L’esponente di Forza Italia si focalizza poi sul dissenso espresso sui social network. “Una scelta coraggiosa che ha generato alcune polemiche. Noi ci auguriamo di superare tutto questo e invece fare apprezzare questo tipo di iniziative per la città”.

Non mancano le polemiche

Critiche che, ancora una volta, arrivano dall’ala di Fratelli d’Italia, in particolare da Stefano Santoro. In un suo sfogo sui propri canali social, l’avvocato ed assessore comunale palermitano vicino politicamente al vicesindaco Carolina Varchi critica ancora una volta le scelte di Roberto Lagalla e dell’assessore Giuliano Forzinetti. “Per circa 10.000 euro, una società ha ottenuto sono al 30 settembre la concessione del suolo pubblico dal sindaco Lagalla e dall’assessore alle attività produttive Forzinetti per rovinare uno dei posti più suggestivi della nostra Mondello, ma che assicurerà cospicui guadagni alla società che ha ottenuto l’autorizzazione. Immaginate cosa si riverserà a Mondello nei prossimi giorni. Un’altra scelta di cattivo gusto dell’amministrazione Lagalla”. Non è la prima volta che Stefano Santoro si lascia andare a sfoghi social contro alcuni eventi organizzati dall’Amministrazione. Come avvenuto, ad esempio, in occasione del Beer Bubles Fest organizzato a piazza Castelnuovo.