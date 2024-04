È partito il conto alla rovescia per il Festival 2024, la kermesse musicale ideata e condotta da Massimo Minutella. Festival giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione.

Massimo Minutella racconta il ritorno di questo progetto dedicato alla musica ed allo spettacolo made in Sicilia: “Avevo annunciato pubblicamente che non avrei più fatto il Festival. Mi sentivo stanco e anche un po’ abbandonato dalle istituzioni che in questi anni avrebbero potuto accorgersi di quel che stavamo facendo”. Poi, la retromarcia: “Ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi da parte del pubblico. Tutti mi hanno esortato a non mollare, a proseguire con questo appuntamento che va avanti da più di un decennio. Così ho deciso di cambiare idea e di rilanciare il Festival”.

La formula non cambia

Anche quest’anno la formula non cambia. L’edizione numero 12 del Festival di Minutella mantiene le regole di sempre. Sul palco si esibiranno attori, comici e personaggi dello spettacolo. In singolo o in coppia, i concorrenti canteranno brani che hanno segnato il successo della storia del Festival di Sanremo. La vittoria andrà assegnata col televoto. I biglietti per partecipare alle due serate di Festival verranno distribuiti gratuitamente da lunedi 6 maggio, al botteghino del Teatro Golden di Palermo.

Il Festival 2024 sarà trasmesso in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre), su vrsicilia.it, sulla pagina Facebook di Casa Minutella e sulle frequenze di Radio In, radio ufficiale.

Il successo della scorsa edizione

A giugno del 2023 la precedente edizione aveva fatto registrare un grande successo di pubblico. La kermesse canora condotta da Massimo Minutella è un contest che mette alla prova personaggi dello spettacolo e dell’arte siciliana con le canzoni che hanno segnato la storia del festival di Sanremo. La scorsa edizione dal Teatro “Al Massimo” di Palermo, era stata trasmessa in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre), Vrsicilia.it e Blogsicilia.it

Il video messaggio di Fiorello per Tony Sperandeo

Un fuori programma a sorpresa aveva “condito” la prima puntata del Festival. Fiorello, la superstar della tv italiana, aveva inviato un video messaggio dedicato all’attore palermitano Tony Sperandeo. Simulando uno slang dialettale palermitano, Fiorello aveva invitato Sperandeo ( “è il numero uno”, diceva la star catanese) a raccontare la parabola del babbalucio. Il Festival ideato da Massimo Minutella è giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione.

