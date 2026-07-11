Palermo si blinda per i giorni caldi del 402° Festino di Santa Rosalia. L’Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emanato un’ulteriore ordinanza che integra i piani precedenti, introducendo regole ancora più stringenti. Oltre alle tradizionali chiusure stradali e ai divieti di sosta, quest’anno scatta un blocco totale e assoluto per la mobilità dolce nelle aree della manifestazione, una misura specifica richiesta dalla Questura per tutelare l’incolumità pubblica.

Ecco la mappa aggiornata e completa di tutti gli obblighi, i divieti e le eccezioni validi dal 12 al 15 luglio 2026.

La novità 2026: vietati monopattini, bici e motorini elettrici

Si tratta della novità più rilevante inserita nell’ultimo provvedimento a tutela della sicurezza. Viene istituito il divieto assoluto di transito per biciclette, monopattini e motorini elettrici. Il blocco è valido in tutte le aree e le strade storiche interessate dagli eventi e dal passaggio dei cortei durante le manifestazioni del Festino.

Foro Italico blindato: divieto di sosta prolungato sul lato mare

L’allestimento dei carri e la movimentazione delle strutture hanno imposto una stretta sul lungomare della città.

Foro Umberto I (carreggiata lato mare): è attivo un divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra piazza Tumminello (Padre Messina) e via Cala. Questo specifico divieto rimarrà in vigore fino alle ore 07:00 di giovedì 16 luglio 2026 Sono esclusi dal divieto esclusivamente i mezzi degli organizzatori dedicati al trasporto dei materiali e i veicoli delle aziende dei servizi essenziali (AMG, AMAT, RAP, AMAP)

Il calendario dei divieti giorno per giorno (12-15 luglio)

Domenica 12 luglio: i primi palchi

Piazza Marina: divieto di sosta con rimozione su ambo i lati all’altezza del Giardino Garibaldi (lato destro rispetto al senso di marcia) per il montaggio del palco principale. Rimozione attiva fino a cessata esigenza.

Lunedì 13 luglio: prove generali e riprese TV

Prove Generali (dalle ore 09:00): chiusura totale al transito veicolare all’imbocco di tutte le vie interessate dal percorso di simulazione. Transenne posizionate su via Vittorio Emanuele, nel tratto tra piazza della Vittoria e piazza Villena

La notte del Festino, martedì 14 luglio

Il centro storico diventa una gigantesca isola pedonale. Dalle ore 17:00 del 14 luglio alle ore 03:00 del 15 luglio vige il divieto di transito veicolare totale. I divieti di sosta con rimozione nelle stesse aree scattano invece in anticipo, alle ore 14:00.

Chiusura e rimozione in Piazza della Vittoria (lato monte), via Cadorna (con obbligo di svolta a sinistra su via del Bastione)

Senso unico di marcia su via Tiro a Segno (direzione corso dei Mille), via dello Spasimo e via Santa Teresa (direzione monte)

Chiusura al transito in via Torremuzza (tra piazza Kalsa e piazza Santo Spirito) e divieti di sosta diffusi a piazza Santo Spirito, piazza Capitaneria, via Butera, via Alloro e via dei Cartari

Presidi di Soccorso: divieti di sosta dalle ore 14:00 per consentire il posizionamento delle tende della Protezione Civile in via Lincoln (angolo Foro Italico), piazza Bologni, via Matteo Bonello e piazza Villena

Mercoledì 15 luglio: la Processione e i Fuochi

Piazza Marina: chiusura totale al transito veicolare del perimetro del palco dalle ore 13:00 alle ore 24:00.

La Processione Solenne (Pomeriggio/Sera): chiusura temporanea al transito al passaggio del corteo sacro e divieto di sosta permanente con rimozione (ore 07:00-24:00) lungo l’intero itinerario: via Matteo Bonello, via Vittorio Emanuele, piazza Marina, via Roma, via Napoli, via Bari, Discesa dei Giovenchi, piazza Sant’Onofrio, via Panneria, piazza Monte di Pietà, via Judica, via Gioiamia e via Matteo Bonello.

Via Simone da Bologna (Fuochi d’artificio): strada chiusa la mattina (7:00-8:00) e la sera (22:00-23:00). A partire dalle ore 23:00, la via sarà completamente interdetta sia al traffico veicolare che a quello pedonale per circa 15 minuti per permettere lo sparo in sicurezza dei giochi pirotecnici

Le deroghe: chi può circolare

Le limitazioni e i divieti di sosta non si applicano invece ai veicoli di soccorso in emergenza e Forze dell’Ordine. Mezzi di servizio delle aziende partecipate del Comune impegnate nei servizi essenziali (RAP, AMAT, AMG, AMAP). Autovetture munite di contrassegno speciale “Cattedrale di Palermo Autovettura di Servizio Festino S. Rosalia 2026”. La Polizia Municipale coordinerà i servizi sul posto ed è incaricata di applicare le sanzioni e le rimozioni forzate per i trasgressori