Ma il Comune rassicura

Non ci sarà il corteo ma ci saranno le bancarelle e i fuochi d’artificio, hanno annunciato ieri Orlando e compagni nel presentare il Festino di Santa Rosalia numero 397 edizione 2021.

Anche se la santa girerà per la città solo in elicottero i palermitani sono comunque già gasati attendendo la serata del 14 luglio e i ‘botti’. Ma non ci saranno giochi pirotecnici della solita durata di un’ora, né grandi esibizioni.

Solo ‘fuocherelli’ altro che botti

I fuochi saranno realizzati in 5 diverse borgate, avranno una durata massima di 20 minuti ciascuno e non ci sarà il tempo, per chi volesse farlo, di spostarsi da una borgata all’altra. Insomma, saranno cinque, ma si potrà assistere solo ad una esibizione anche se, sostiene l’amministrazione Orlando, saranno visibili da tutta la città.

In realtà c’è il rischio concreto che i giochi pirotecnici siano visibili solo ad una piccola porzione della città. Saranno utilizzati, infatti, fuochi con calibro 50 al posto dei fuochi calibro 100, che sono sempre stati usati per questo genere di manifestazione. La conseguenza è che raggiungeranno circa i 40 metri d’altezza e non i tradizionali 100 metri rimanendo visibili solo ad una porzione della città più vicina al luogo dell’esecuzione dello spettacolo. Inoltre, il dimezzamento del calibro comporta anche minore luminosità e rumorosità.

Dunque, per poter assistere a questi ‘fuocherelli’ bisognerà spostarsi e andare più vicino all’area dello spettacolo. Sono previste cinque zone per i giochi pirotecnici lungo la costa palermitana e in particolare: Acquasanta, Arenella e Sant’Erasmo che ricadono dentro l’area di pertinenza dell’Autorità portuale; Mondello e Sferracavallo.

Ma potrebbe anche ‘saltare tutto’

Ma c’è un altro inatteso problema che è sorto questa mattina. L’operazione anti assenteismo della Guardia di Finanza ha, infatti, privato il Comune di Palermo di alcune decine di dipendenti d’ordine. Di fatto, si tratta proprio della categoria di lavoratori che sarebbero stati usati per vari compiti in occasione del festino. Non tanto per un vero servizio d’ordine perché un cordone lungo quanto tutta la costa palermitana non è realizzabile, ma comunque per varie attività primarie.

Dal Comune confermano che le attività del Festino si faranno

L’amministrazione sta adesso facendo la ricognizione delle risorse umane disponibili, ma ritiene che non ci saranno stop alle attività previste in occasione dei festeggiamenti per la Santa Patrona. Bisognerà fare aggiustamenti organizzativi nell’uso del personale ma si sta già lavorando alle opportune soluzione.

Dunque buone (mezzo) Festino alla città di Palermo.