l'evento il 13 luglio a palermo

I bambini della “La Cittadella dell’infanzia” del polo educativo “Giuseppe di Matteo” di Palermo e di tutta l’area metropolitana parteciperanno, con una intera giornata dedicata ad attività educative e ricreative, alle manifestazioni per celebrare il 398° Festino della Santa protettrice di Palermo.

L’evento si svolgerà mercoledì 13 luglio con il titolo “A picciridda Rosalia”.

Attività ludico-didattiche e narrative, spettacolo dell’opera dei pupi

Il polo sperimentale zerosei anni, selezionato e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini – Fondazione con il Sud, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, aprirà le porte a tutte le bambine ed i bambini della nostra città e alle loro famiglie. Verranno previsti, con particolare riferimento alla cultura ed alla tradizione laboratori, attività ludico-didattiche e narrative, anche con la straordinaria partecipazione dei maestri pupari fratelli Mancuso del Teatro Carlo Magno.

Durante la giornata interverrà il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Il problema delle povertà educative

Il Festino di Santa Rosalia rappresenta per la città di Palermo un evento culturale tra i più importanti ed atteso; prevedere quest’anno nel cartellone delle attività per la città un focus rivolto alle bambine e ai bambini della prima infanzia, che vivono in contesti territoriali particolari, è un segnale positivo in una città che vuole risolvere il problema delle povertà educative.

Recuperare il gap socio economico della Sicilia

Anche questa iniziativa riveste un’opportunità concreta per realizzare un patto di comunità forte, sottolineando l’importanza e il valore dell’alleanza tra Istituzioni e Terzo settore.

Il rilancio delle politiche scolastiche e familiari nella nostra città, destinate soprattutto alle bambine e ai bambini nell’età compresa tra zero e sei anni, va comunque incentivato e spinto anche per recuperare il GAP socio economico della Sicilia rispetto al resto d’Italia e all’Europa.

Creare contesti educativi di qualità

Gli organizzatori del progetto “La cittadella dell’infanzia” fanno sapere: “Siamo fiduciosi che anche la nuova Amministrazione della città e capofila dell’area metropolitana possa mettere tra i primi punti dell’agenda la valorizzazione, il potenziamento e la sostenibilità dei servizi educativi dei minori, soprattutto nei loro primi duemila giorni di vita.

Siamo consapevoli che bisogna ora superare il tempo dell’emergenza, definendo strategie e politiche integrate per creare sempre più contesti educativi sicuri e di qualità”.

Il progetto

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.