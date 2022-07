L'invito del sindaco di Palermo

“Palermo quest’anno riavrà la festa della sua Santuzza, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia. I contagi da Covid-19, però, sono nuovamente in aumento, pertanto, è mio dovere esortare tutti i palermitani che parteciperanno in presenza alla massima prudenza”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che esorta quanti andranno ad omaggiare la Santuzza seguendo il carro lungo le vie del cuore del capoluogo siciliano a proteggersi per evitare il dilagare del virus.

“Indossate la mascherina Ffp2 nonostante i festeggiamenti siano all’aperto”

“Il mio invito – continua il primo cittadino – come già dichiarato, è quello di indossare la mascherina ffp2, sebbene i festeggiamenti si svolgano all’aperto. La Protezione Civile provvederà a fornire i dispositivi sanitari di sicurezza a chi non ne fosse in possesso. Dato l’elevato numero di partecipanti previsto e le inevitabili situazioni di assembramento, sarà opportuno proteggersi e consentire, in questo modo, il contenimento della diffusione dei contagi”.

L’invito alle persone più a rischio “Seguite le dirette”

Lagalla prosegue rivolgendosi alle fasce più a rischio di contagio. “Le persone fragili, per maggiore cautela, potranno scegliere di non partecipare in presenza ai vari momenti del Festino, ma di seguirli ugualmente grazie alle dirette televisive che riprenderanno tutti i momenti più importanti della manifestazione. Auspicando che il prossimo anno la situazione pandemica migliori e permetta di garantire condizioni più sicure per una serena partecipazione in presenza di tutti, rinnovo ai cittadini l’invito alla prudenza e a munirsi di mascherina”.

Le dirette televisive dei festeggiamenti del Festino di Santa Rosalia saranno trasmesse dai canali di Tgs e Trm.

Strade chiuse e divieti per il Festino

Il clou il 14 ed il 15 luglio. Ed arriva l’ordinanza numero 854 dell’8 luglio scorso emanata dell’ufficio Traffico del Comune di Palermo che impone strade chiuse e divieti nel cuore del capoluogo siciliano che omaggerà la Santuzza. Prevista, infatti, la presenza di centinaia di migliaia di persone che tornano dopo l’edizione del 2019 e dopo anni di assenza dei devoti a causa della pandemia.

Lungo il percorso del “Carro” della via Vittorio Emanuele dall’ingresso di porta Nuova alla Porta Felice e del Foro Umberto Primo dalla Porta Felice fino all’intersezione con la via Lincoln, nel periodo compreso tra il 14 luglio fino alle 24 di giorno 15, sospensione della circolazione di tutti i monopattini e biciclette anche all’interno del perimetro del centro storico della città di Palermo.

Corso Calatafimi tratto compreso tra il Corso Alberto Amedeo e il Vicolo a Porta Nuova: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle 14 del 13 luglio alle 24 del 15 luglio.

Le norme saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali mobili, 48 ore prima dell’inizio della manifestazione, a cura del corpo di polizia municipale.