Dal Teatro Golden di Palermo, serata finale del Festival di Massimo Minutella

Festival 2021, stasera al Teatro Golden di Palermo si celebra la serata finale. Dopo il grande successo della serata di ieri, con il teatro pieno di spettatori (tutti con mascherina ffp2, nel rispetto delle ordinanze anticovid), la kermesse ideata da Massimo Minutella si avvia al gran finale. Si preannuncia una serata piena di suspence con i concorrenti pronti a battersi sino all’ultimo voto.

Dopo lo stop obbligato per la pandemia da Covid dell’anno scorso che ha costretto a cancellare lo show, il Festival è tornato per la sua ottava edizione sul palco del teatro Golden di Palermo. Il format dello spettacolo ricalca quello delle precedenti edizioni. E’ un vero e proprio contest musicale, che mette alla prova le doti canore di comici, attori e artisti siciliani con le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Tutti gli artisti sono accompagnati nelle loro esibizioni dalla LAB Orchestra diretta dal Maestro Giuseppe Preiti.

Festival 2021, il televoto dalla pagina dedicata di Blogsicilia

La novità di quest’anno è il televoto. Anche stasera si potrà votare per scegliere il vincitore del Festival. Per votare basta collegarsi alla pagina che Blogsicilia ha dedicato alla kermesse canora. Questo l’indirizzo: www.blogsicilia.it/festival/. Il concorso funziona in questo modo. A ogni artista che concorre al festival verrà assegnato un codice di televoto. Il pubblico in sala, ma anche chi segue da casa, potrà votare il suo preferito tramite WhatsApp al numero 328.6442021 o sulla pagina dedicata: www.blogsicilia/festival. Nella pagina sono elencati i nomi dei cantanti in gara. Cliccando sul profilo del cantante preferito si attiva il voto attraverso un numero collegato a whatsapp. Da ogni utenza cellulare si possono esprimere soltanto cinque voti per ciascuna delle due serate del Festival. Nel corso della prima giornata sono già arrivati migliaia di voti e la lotta per la vittoria del festival si annuncia durissima. Anche la seconda serata del festival verrà trasmessa in diretta su www.blogsicilia.it, su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre. Il programma andrà in emissione anche sui social: sulla pagina Facebook di Casa Minutella e su Radio Fantastica. L’appuntamento è per stasera alle 21.30 in diretta.

Festival 2021, i cantanti in gara e i codici per votarli

I Petrolini feat. Giovanni Cangialosi (Stadio – Un giorno mi dirai)- Codice 01

(Stadio – Un giorno mi dirai)- Codice 01 I Badaboom (Emma e Modà – Arriverà) – Codice 02

(Emma e Modà – Arriverà) – Codice 02 Dalila Pace – Loredana Scalia (Arisa – Malamoreno) – Codice 04

(Arisa – Malamoreno) – Codice 04 Gino Carista e Caterina Salemi (Pino Donaggio – Io Che Non Vivo Senza Te) – Codice 06

(Pino Donaggio – Io Che Non Vivo Senza Te) – Codice 06 Gino Astorina (Giorgio Faletti – Signor Tenente) – Codice 07

(Giorgio Faletti – Signor Tenente) – Codice 07 I 4 gusti (Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr) – Codice 08

(Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr) – Codice 08 Marco Manera (Max Gazzè – Sotto casa) – Codice 09

(Max Gazzè – Sotto casa) – Codice 09 Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco (Colapesce / Di Martino – Musica Leggerissima) – Codice 10

(Colapesce / Di Martino – Musica Leggerissima) – Codice 10 Simone Riccobono e Chris Clun (Maneskin – Zitti e buoni) – Codice 11

(Maneskin – Zitti e buoni) – Codice 11 Carlo Kaneba e Giovanna D’Angi (Paul Anka – Ogni volta) – Codice 12