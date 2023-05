Lo show musicale in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre)

E’ partito il conto alla rovescia per il Festival 2023, la kermesse musicale ideata e condotta da Massimo Minutella. Festival giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. L’appuntamento è al Teatro “Al Massimo” di Palermo il 13 e il 14 giugno. Ed è una piccola sorpresa perché, l’anno scorso, Massimo Minutella aveva gettato la spugna annunciando che la storia del festival si sarebbe conclusa con l’edizione numero 10, quella del 2022.

Torna il Festival di Massimo Minutella

Ecco come Massimo Minutella racconta il ritorno di questo progetto dedicato alla musica ed allo spettacolo made in Sicily: “Avevo annunciato pubblicamente che non avrei più fatto il Festival. Mi sentivo stanco e anche un po’ abbandonato dalle istituzioni che in questi dieci anni avrebbero potuto accorgersi di quel che stavamo facendo”. Poi, la retromarcia: “Ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi da parte del pubblico. Tutti mi hanno esortato a non mollare, a proseguire con questo appuntamento che va avanti da più di un decennio. Così ho deciso di cambiare idea e di rilanciare il Festival”.

Anche quest’anno la formula non cambia. L’edizione numero 11 del Festival di Massimo Minutella mantiene le regole di sempre. Sul palco si esibiranno attori, comici e personaggi dello spettacolo. In singolo o in coppia, i quattordici concorrenti canteranno brani che hanno segnato il successo della storia del Festival di Sanremo. La vittoria andrà assegnata col televoto. I biglietti per partecipare alle due serate di Festival verranno distribuiti gratuitamente a partire dalla prima settimana di giugno, al botteghino del Teatro “Al Massimo” di Palermo.

Il Festival 2023 sarà trasmesso in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre), su vrsicilia.it, sulla pagina facebook di Casa Minutella e sul canale youtube di Blogsicilia.it

Ecco il programma (partecipanti e canzoni) del Festival 2023

CARLO KANEBA & GIOVANNA D’ANGI (Made in Italy) ANTONELLO COSTA (Il Garibaldi Innamorato) ROSSELLA LEONE & CLELIA CUCCO ( Furore) I RESPINTI (Si può dare di più) ELIANA CHIAVETTA, SARA PRIOLO e MONIA ARIZZI ( Ciao Ciao) GINO CARISTA & CATERINA SALEMI (Felicità) LOLLO & NICOLA FRANCO (Chiamami ancora amore) P.BENASSAI & COCO’ GULOTTA (Vita spericolata) IVAN FIORE & LUPETTO (Supereroi) MASSIMO SPATA ( Nel blu dipinto di blu) MANLIO DOVI’ (Spalle al muro) SALVO LA ROSA & GIUSEPPE CASTIGLIA (Non si cresce mai) I 4 GUSTI (Ringo Starr) ERNESTO MARIA PONTE (La Terra dei Cachi)