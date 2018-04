Il Teatro Golden ospiterà la sera di venerdì 4 maggio (dalle 20,30), lo spettacolo “El Cxuce Tango”

Campioni russi, argentini, cubani e italiani: un’esplosione di stili, eleganza, movimenti. Perche “El Cxuce Tango” è tutto questo, uno spettacolo che è un inno alla danza più affascinante, intrigante e sensuale, ma che è anche un miscuglio inesauribile di culture che sta alla base dei passi.

Nell’ambito della VII edizione del Festival & Campionato di Tango,– curato da Barbara Cicero, in programma a Palermo dal 3 al 6 maggio – vera competizione nazionale e preliminare ufficiale ai Mondiali in Argentina, il Teatro Golden ospiterà la sera di venerdì 4 maggio (dalle 20,30), lo spettacolo “El Cxuce Tango” che ha come protagonisti ballerini provenienti da tutto il mondo, unificando una sola cosa: la passione per il tango in tutte le sue forme e linguaggi.

Sotto la direzione degli argentini Vanesa Villalba e Facundo Piñero, arriveranno a Palermo altri campioni sudamericani come Gaspar Godoy e Carla Mazzolini (Cordoba, Argentina – Montevideo, Uruguay), MariaInes Bogado e Roberto Zuccarino e Fernando Carrasco e Carolina Giannini (Buenos Aires, Argentina). Inoltre, tanti altri campioni “blasonati” e premiati: dagli italiani Simone Facchini e Gioia Abballe (vicecampioni mondiali 2017 e campioni europei 2013) ai russi Michael Efimov e Irina Samoilova (campioni russi 2018), Dmitry Kuznetsov e Olga Nikolaeva (vice-campioni Europei 2017), Maxim Gerasimov e Agustina Piaggio (campioni russi 2016), i cubani Julio Alvarez e Yailet Suarez (campioni italiani 2016), gli argentini Sebastian Fernandez e Victoria Scolari; e altri campioni italiani, già vincitori negli annis corsi, che girano il mondo come Michele Lobefaro ed Emanuela Benagiano, Bruno Ciarfella e Alessandra Moro, Vito Raffanelli e Giorgia Rossello. Il Festival y Campionato di Tango verrà poi presentato il 27 aprile alle 15 a Palazzo delle Aquile, a Palermo, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando.

Biglietti: 20 euro (poltronissima), 15 euro (poltrona).