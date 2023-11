Associazioni e semplici cittadini si mobilitano

Sono diversi i territori del Palermitano che si stanno mobilitano per dire “no” alla violenza sulle donne. Domani, sabato 25 novembre, ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. Diverse le fiaccolate in itinere, molte delle quali dedicate all’ultima vittima di femminicidio nel veneto, Giulia Cecchetin.

A Palermo

Oggi, venerdì 24 novembre, a Palermo ci sarà una fiaccolata in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le altre vittime di femminicidio. Evento promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto. La partenza del corteo è prevista per le 21.30, davanti all’ingresso della facoltà di giurisprudenza, in via Maqueda. Si concluderà intorno alle 22.30 davanti Palazzo Steri, in piazza Marina. Il percorso prevede il passaggio del corteo in via Maqueda, piazza Villena, corso Vittorio Emanuele direzione Porta Felice e piazza Marina.

Anche un momento teatrale

Prima della fiaccolata altro momento che scandisce la quinta edizione degli eventi realizzati dall’associazione studentesca universitaria ReAzione. Dalle 18 alle 21 si terrà uno spettacolo teatrale interattivo con le attrici Alba Sofia Vella, Chiara Gambino, Martina Cassenti, regia di Martina Glenda, nell’atrio monumentale “Falcone e Borsellino” del dipartimento di giurisprudenza. L’edizione di quest’anno è incentrata sul “percorso che compie una vittima di violenza di genere”.

In provincia

A Carini allo stesso modo evento dedicato alla memoria di Giulia Cecchetin, uccisa dall’ex fidanzato. A mobilitarsi l’avvocato Francesca Di Lisi, responsabile dello sportello legale “Zeromolestie Sinalp” di Carini, in collaborazione con Luca Tantino, segretario territoriale della confederazione sindacale Sinalp. Domani, sabato 25 novembre alle ore 18 verrà commemorata la drammatica e tragica morte della giovane. Ad essere organizzata una fiaccolata che da piazza Duomo proseguirà per alcune vie del centro storico con sosta finale sempre in piazza Duomo. Il corteo ha scopo unicamente commemorativo e di sensibilizzazione di fronte a questa simile barbarie.

A Partinico l’associazione “Fiocco rosa” e lo sportello antiviolenze “Zeromolestie” del Sinalp organizzano una manifestazione sportiva dal titolo “Un calcio alla violenza”. Appuntamento sempre al 25 novembre al centro sportivo Don Bosco di contrada Bisaccia alle 9 del mattino. Saranno presenti i vertici delle associazioni e dello sportello, il senatore Raoul Russo e rappresentanti sindacali.

