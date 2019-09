Indagano i carabinieri

Un incendio è divampato la notte del 19 settembre nel portone di casa di Tommaso Di Prima presidente del consiglio comunale di Castellana Sicula.

Un passante ha notato le fiamme e ha chiamato i carabinieri. Il rogo è divampato in via Sicilia. In quell’abitazione ci vive il padre del presidente del consiglio comunale.

I carabinieri stanno indagando per cercare di risalire a chi ha cosparso la porta di benzina e ha dato fuoco.

Le indagini al momento non escludono nessuna pista.

Il presidente del consiglio comunale è stato sentito dai carabinieri.