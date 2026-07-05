Paura nella tarda serata di ieri a Palermo per un incendio che è divampato all’interno di un’abitazione in via Albricci. Il rogo è partito intorno alle 23:00 in un appartamento situato al quarto piano di un edificio di cinque piani, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’intervento dei soccorritori.

L’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dello stabile

Sul posto sono arrivate d’urgenza cinque squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno prima di tutto messo in salvo le persone che si trovavano dentro la casa interessata dalle fiamme e, per estrema precauzione, hanno fatto evacuare tutti gli altri residenti del palazzo. Fortunatamente, grazie alla rapidità dei soccorsi, nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Il rogo nel bagno e la messa in sicurezza

Le squadre sul campo hanno accertato che il fuoco aveva colpito uno dei due bagni dell’appartamento. I vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che si estendessero al resto delle stanze, e hanno poi avviato le operazioni di bonifica. L’intervento si è concluso definitivamente intorno all’una e mezza della notte con la messa in sicurezza dell’intera struttura.