Due incendi in zone diverse della Sicilia oggi hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco di Palermo e di Messina

Auto in fiamme a Carini nei pressi della stazione

Un’auto è andata in fiamme questa mattina a Carini (Pa) in piazza Stazione. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che ha distrutto un’Alfa Romeo Giulietta ed evitare che venissero danneggiati anche i mezzi parcheggiati vicino.

Le squadre antincendio del distaccamento volontario di Carini hanno completato l’intervento riuscendo a domare le fiamme e scongiurare conseguenze peggiori. L’incendio pare sia stato causato da un cortocircuito.

Fiamme a Barcellona Pozzo di Gotto

Un altro incendio sempre nei pressi di un’area industriale anche nel Messinese. Intorno alle ore 10:25, a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di Messina, è stata inviata la squadra del distaccamento di Milazzo a Barcellona pozzo di Gotto per un incendio di un deposito di materiale edile.







Sul posto i vigili del fuoco di Milazzo stanno operando con tre mezzi, un autopompa serbatoio, un autobotte ed un pick-up con modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

un altro incendio nei giorni scorsi a Carini

Un altro incendio era divampato nei giorni scorsi in un deposito di un’azienda per servizi di telecomunicazione nel comune di Carini, in provincia di Palermo, in via Don Luigi Sturzo. Il rogo ha interessato dei materiali elettrici in disuso stoccati sotto una tettoia aperta adiacente all’edificio.

Incendio a Siracusa

La sezione ambientale della polizia municipale di Siracusa ha, invece, denunciato alla procura della repubblica di Siracusa un soggetto che si è reso responsabile del reato di incendio doloso per un terreno, di sua proprietà in zona Pizzuta a Siracusa. Lo stesso individuo era stato prima sanzionato, per aver disatteso all’ordinanza sindacale di pulizia del fondo, e successivamente non aveva ottemperato alla pulizia pensando di ripulire con l’incendio.