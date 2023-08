Le concentrazioni di diossina nell’aria a Palermo sono ormai ridotte. L’Arpa Sicilia nel report scrive che “gli ultimi campioni analizzati confermano la riduzione delle concentrazioni in aria ambiente, che risultano molto prossime al minimo valore rilevabile, pari a 16.9 fg/m3, considerando un campionamento di 60 ore con un volume di circa 790 metri cubo”.

Sono gli ultimi dati del campionamento iniziato dopo l’incendio del 24 luglio scorso nella discarica di Bellolampo a Palermo. I dati dell’aria provengono dalle due centraline collocate a Palermo all’ingresso di un residence, in via Costantino (località Inserra), e a Villa delle Ginestre, in via Castellana, e da una terza centralina che si trova nel territorio di Torretta.

Una triangolazione territoriale che ha al centro la discarica, gestita dalla Rap, interessata dal rogo nella quarta vasca mentre Palermo era investita da una eccezionale ondata di calore. Intanto scade oggi l’ordinanza che il sindaco Roberto Lagalla aveva emesso a tutela della salute e che imponeva limiti su alimenti e foraggi provenienti dalle zone vicine alla discarica.

Gli ultimi dati

Gli ultimi dati di Arpa e Asp avevano già ridimensionato l’allarme diossina nella zona attorno a Bellolampo. Nei 12 campioni di suolo prelevati il 3 agosto scorso e analizzati i rischi per la salute sarebbero bassissimi. Non solo nell’aria ma anche nei campioni di suolo prelevati. Tutti i valori sono ben sotto la soglia. I controlli sono stati eseguiti a Cardillo a Inserra, a Sferracavallo, a Villa delle Ginestre, a Torretta, a Bellolampo-Baida e a Capaci.

“L’unità di misura di microgrammi per chilo – spiegano dall’Arpa – Se poniamo un limite di 100 per fare un esempio e rendere tutto molto più semplice nei vari campioni sono stati trovati valori tra i 10 e i 20. Quindi al di sotto della soglia di allarme prevista”.

Ricordiamo che nella zona c’è ancora l’ordinanza del sindaco Roberto Lagalla che prevede che prevede di non mangiare carne, uova, latte e derivati prodotti nella zona “rossa” (cioè quella nel raggio di 4 chilometri dalla discarica), ma anche di lavare accuratamente verdura e frutta e anche di sbucciare quest’ultima.

Like this: Like Loading...