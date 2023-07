C’è tempo fino al 22 luglio 2023 per candidarsi

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Sicilia ha indetto un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 129 profili professionali da inserire con contratto a tempo pieno e determinato (12 mesi), eventualmente rinnovabile nelle sue strutture.

I neoassunti si occuperanno di tutte le attività legate al progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, previste nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, e Arpa Sicilia, in attuazione della linea di finanziamento del Poa Fsc 2014 – linea di azione 2.3.1.

I posti disponibili

In particolare, la selezione servirà a reclutare:

83 collaboratori tecnico professionali (area dei professionisti della salute e dei funzionari);

(area dei professionisti della salute e dei funzionari); 43 assistenti tecnici ;

; 3 figure con ruolo tecnico da inserire tra il personale di supporto.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni sarà indispensabile il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza UE o di un Paese Extra UE secondo quanto riportato nel bando; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti dall’impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione; conoscenza della lingua inglese e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; avere compiuto i 18 anni e non avere raggiunto il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio.

In base al profilo professionale sarà necessario il possesso di una laurea (Ingegneria ambientale, Ingegneria Idraulica, Ingegneria Edile, Architettura, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali e/o Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Statistiche, Scienze Matematiche, Ingegneria Informatica) o un diploma di scuola secondaria superiore di II grado come riportato nel bando. Per i profili nell’area di supporto sarà sufficiente la scuola dell’obbligo insieme a una formazione tecnico professionale.

La selezione e come candidarsi

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta (test con 70 quesiti a risposta multipla sugli argomenti relativi alla posizione per cui si concorre, alla lingua inglese e alle applicazioni informatiche più diffuse) e nella valutazione dei titoli (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici e curriculum formativo e professionale).

Sarà possibile inviare la candidatura tramite la piattaforma dedicata ai concorsi entro le ore 24:00 del 22 luglio 2023.

Per partecipare al concorso sarà necessario il versamento di un contributo di partecipazione di 10 euro per le spese amministrative e di segreteria.

Per maggiori dettagli consulta il bando Arpa Sicilia, disponibile nella sezione “Bandi di concorso” del sito ufficiale.