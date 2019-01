Intervento dei carabinieri della stazione di Baucina

I carabinieri hanno arrestato per Angelo Tolentino 79 anni, per furto di energia elettrica nell’abitazione a Ciminna (Pa) in corso Umberto Primo. Tolentino era arrestato per essere stato uno dei favoreggiatori della latitanza del super boss Bernardo Provenzano prima della cattura avvenuta l’11 aprile del 2006.

Era stato fermato dai carabinieri nel 2005 nell’ambito dell’Operazione denominata “Grande mandamento” che sgominò la maglia di fiancheggiatori del superlatitante.

I militari sono andati in casa perché avevano notato che l’unità esterna di una pompa di calore dell’abitazione, rimaneva ininterrottamente in funzione giorno e notte.

Il sospetto che Tolentino rubasse l’energia elettrica è stato confermato dai tecnici di E-Distribuzione che hanno trovato un allaccio abusivo che bypassava il contatore. Il giudice del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.