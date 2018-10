Indagano i carabinieri: il motociclista è finito in ospedale

Non si è fermato all’alt un motociclista a Ficarazzi pare perché senza assicurazione. Ha cercato in tutti i modi di non farsi fermare.

L’ inseguimento con i carabinieri è finito contro un’auto. E’ successo questa mattina quando un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata non si è fermato all’alt dei Carabinieri ad un posto di blocco.

I carabinieri si sono messi subito all’inseguimento del motociclista che ha imboccato in contro senso la via Celsi a Ficarazzi.

La fuga si è interrotta dopo pochi metri nella strada. Qui il motociclista è riuscito a folle velocità a scansare alcune auto. Alla fine però è finito contro una vettura che percorreva la strada nel corretto senso di marcia.

Oltre ai carabinieri sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno portato l’uomo al pronto soccorso di Palermo.

(Foto di Enrico Roccaforte)