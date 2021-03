Il vice coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, Elio Ficarra, ha nominato Salvatore Scuderi coordinatore cittadino del partito a Ficarazzi.

Nato a Palermo il 2 novembre 1982, Scuderi ha collezionato numerose e formative esperienze lavorative nell’ambito dei trasporti, della logistica e della gestione del personale.

Dal luglio 2016 al giugno 2017, il nuovo esponente dell’UDC ha svolto un significativo incarico nelle pubblica amministrazione, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Ficarazzi..

Ficarra esprime grande soddisfazione per l’ennesimo tassello aggiunto al mosaico del partito centrista nell’isola. “Sono lieto di annunciare la nomina di Salvatore Scuderi a coordinatore cittadino dell’UDC per la Città di Ficarazzi. Sono certo che, in virtù delle sue competenze professionali e delle sue doti umane, Scuderi potrà fornire un contributo fattivo al progetto politico del partito che ha nei principi democratici e moderati, unitamente ai valori cristiani, le sue solide e indissolubili basi. Il nuovo coordinatore cittadino – prosegue il consigliere comunale di Palermo – coadiuverà e sosterrà nella maniera più idonea il profilo di Gioacchino Martorana, consigliere del comune di Ficarazzi in quota UDC, con il quale non posso che congratularmi per l’eccellente lavoro di riqualificazione del territorio ed aggregazione, civile e politica, svolto quotidianamente nella sua area di pertinenza. Un’adesione che conferma il percorso di crescita dell’UDC in Sicilia, premiando dedizione, passione e spirito di servizio di tutti gli esponenti del partito centrista nella nostra regione”. Il coordinatore regionale dell’UDC, Decio Terrana, responsabile nazionale degli enti locali, esterna il suo apprezzamento.

“Rivolgo un plauso al consigliere comunale di Palermo, Elio Ficarra, il cui prezioso ed intenso lavoro è certamente alla base di questo ulteriore e significativo step compiuto dall’UDC nell’isola. Voglio dare il benvenuto ed augurare buon lavoro a Salvatore Scuderi, certo che, grazie alle riconosciute esperienze professionali ed alle qualità umane, contribuirà al proseguimento del percorso di crescita e consolidamento del nostro partito in Sicilia”.