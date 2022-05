La manifestazione si svolgerà tra il 28 e il 29 maggio

Si è svolta la cerimonia di apertura della IV edizione della Fiera Mediterranea del cavallo. L’evento sbarca per la prima volta all’Ippodromo di Palermo, recentemente riaperto dopo un lungo periodo di stop. Presente all’inaugurazione anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Una manifestazione che riguarderà tutto il mondo degli sport equestri, in una due giorni di eventi compresa fra il 28 e il 29 maggio.

La Fiera Mediterranea del cavallo a Palermo

Ad ospitare l’evento è l’Ippodromo di Palermo, recentemente riaperto grazie all’impulso messo in campo dalla Sipet. Ed è proprio il consigliere d’amministrazione Tommaso Di Matteo ad esprimere soddisfazione per la manifestazione equestre. “Siamo contenti di ospitare questo importantissimo evento e di farlo qui alla Favorita, perchè si inserisce perfettamente in quel percorso di rinascita di uno dei siti più belli del Mediterraneo e della Sicilia. Una manifestazione importante, che fa da collante con la società civile, con le scuole e con l’associazionismo. Sarà una due giorni importantissima. Chiunque voglia fare qualcosa all’Ippodromo di Palermo troverà le porte aperte. Questa è la casa di tutti i palermitani, i siciliani e gli italiani”.

Parole che si muovono nella stessa direzione di quelle dell’amministratore unico della Sipet Antonio Paccosi. “La Fiera Mediterranea del cavallo è un fiore all’occhiello che siamo riusciti a portare a Palermo. Ci riempie di orgoglio. Abbiamo la manifestazione del cavallo arabo, con diverse specie di asini e di mucche della Regione Siciliana. Ci saranno diversi eventi all’interno dell’evento. Noi vogliamo riavvicinare i più piccoli a quello che il mondo dell’ippica e dei cavalli.

Lo sport e gli eventi

Grande attenzione allo sport con l’attesissima gara di trotto, la gimkana western e i prestigiosi Cavalli Arabi dell’International arabian horse show Ecaho. Una settantina i purosangue arabi provenienti da tutto lo Stivale presenti al concorso, che vedrà la partecipazione di diversi ospiti illustri, a cominciare da Abdelaziz Al Marzooqi, executive manager del Dubai Arabian Horse Stud. Una manifestazione pensata anche per le famiglie, nella quale anche i bambini possono entrare a stretto contatto con il mondo che si regge su quattro zoccoli. Provare l’emozione unica del battesimo della sella con i pony o fondere gioco e apprendimento durante i laboratori didattici. Divertimento assicurato con balli e musica country e un’area commerciale dedicata allo shopping con più di 20 espositori tra artigianato locale, abbigliamento e attrezzature per il mondo equestre.

La tradizione allevatoriale siciliana

Dopo il successo di Ambelia, viene proposto anche a Palermo il Gala “Emozioni di una terra”. Lo spettacolo di arte equestre che ha commosso gli spettatori della parte orientale dell’Isola raccontando storia, cultura e colori della Sicilia. L’appuntamento alla Favorita è anche un’occasione unica per esplorare la tradizione allevatoriale siciliana con la Vetrina del cavallo siciliano da sella di Aracsi. E con la presentazione da parte dell’Istituto di incremento ippico dei cavalli Purosangue Orientale e Sanfratellano. Non solo equini e biodiversità, grande attesa anche per il concorso di eleganza auto d’epoca “Cavalli a vapore”, che tra gli altri mette in mostra elementi di grande valore storico come la Bugatti B30 o l’Alfa Romeo 1750.