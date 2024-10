La Fiera del Mediterraneo di Palermo sarebbe al centro di un’indagine che coinvolge due persone non autorizzate, scoperte ad operare all’interno della struttura. L’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, ha presentato un esposto alla Procura, al Prefetto, al Questore e al Comandante dei Carabinieri, denunciando la presenza costante di questi due individui, che sembrano avere libero accesso a chiavi, magazzini e aree interne ed esterne della Fiera. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

L’esposto dell’assessore Forzinetti e le prime segnalazioni

Già a luglio, era stata inviata una segnalazione alla Polizia Municipale, ma la situazione non si sarebbe risolta. L’assessore Forzinetti, sin dal suo insediamento nell’agosto 2022, ha effettuato numerosi sopralluoghi presso la Fiera, notando diverse anomalie, tra cui la mancanza di alcuni dispositivi di sicurezza. Dopo aver provveduto personalmente all’acquisto di lucchetti e catene, questi sono stati prontamente manomessi e rubati. L’esposto dell’assessore parla di diversi episodi che dimostrerebbero la familiarità dei due individui con la struttura.

Chi sono i due “signori” e cosa facevano alla Fiera?

I due, identificati come certi “Andrea” e “Carlo”, si presentano come lavoratori della Fiera, sostenendo di aver svolto servizi e lavori, anche durante il periodo di utilizzo dei padiglioni per l’emergenza Covid. Avrebbero inoltre invitato Forzinetti a “instaurare un rapporto” con loro, proponendosi per lavori e servizi per conto dell’amministrazione comunale. Di fronte al rifiuto dell’assessore, il loro atteggiamento sarebbe diventato ostruzionistico. Controlli incrociati hanno escluso che a terzi, ad eccezione di due associazioni note, fossero stati concessi locali in uso.

Presenza costante e sospetta durante gli eventi

La presenza dei due uomini è stata segnalata anche durante diverse manifestazioni organizzate presso la Fiera. Durante l’evento Urbex, a febbraio, i due avrebbero gestito in un un furgone l’attività di vendita di panini e altri generi alimentari, senza alcuna autorizzazione. Inoltre, durante un blitz notturno per verificare il servizio di vigilanza, Forzinetti si è visto negare l’accesso da una guardia, mentre uno dei due individui, riconosciuto dal vigilantes, entrava indisturbato nella struttura.